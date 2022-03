Più forti del destino, la nuova serie di Canale 5 è ispirata a una storia vera? Tutte le curiosità sulla nuova fiction Mediaset.

Parte questa sera la nuova serie di Canale 5, Più forti del destino, che terrà compagnia al pubblico con ben due appuntamenti settimanali, dal 9 marzo 2022. Si tratta di una miniserie in costume, che porterà i telespettatori indietro nel tempo: la fiction è ambientata nella Palermo del 1897 ed è qui che avverrà un terribile episodio.

Durante una dimostrazione del funzionamento del cinematografo, una delle ultime invenzioni dell’epoca, scoppia un devastante incendio, che causerà la morte di tante persone, per la maggior parte donne. Questo tragico episodio segnerà la vita delle tre protagoniste della serie, Arianna, Costanza e Rosalia, interpretate rispettivamente da Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti. Una trama intensa, ricca di colpi di scena, ma in molti si chiederanno se si tratta di una storia realmente accaduta o è tutto frutto della fantasia degli sceneggiatori. Ve lo sveliamo noi.

Più forti del destino è la nuova fiction di Canale 5: è ispirata ad una storia vera?

Se siete appassionati di serie in costume non potete perdervi Più forti del destino, in onda su Canale 5 a partire da questa sera, mercoledì 9 marzo 2022. Una storia di tre donne che devono lottare per far valere i propri diritti e cambiare un destino che sembra già scritto per loro. La fiction è divisa in quattro puntate, ognuna composta da due episodi: in totale, quindi, vedremo otto episodi. Si tratta di una storia realmente accaduta?

Ebbene, la serie Mediaset è un remake di Le Bazar de la Charitè, produzione francese del 2019, che era a sua volta ispirata a fatti realmente accaduti. Il 4 maggio del 1987, infatti, è scoppiato un incendio nel Bazar de la Charité, che ha causato 126 vittime, di cui 118 donne.

Nonostante sia ambientata a Palermo, la fiction è stata girata in Puglia, a Lecce, nello specifico all’interno della Villa Reale, nel comune di San Cesario, e a San Vito dei Normanni, nel Castello Dentice di Frasso. Non ci resta che attendere per tuffarci in questa nuova, emozionante avventura. Voi seguirete la nuova fiction di Canale 5?