La prima volta che Laura Chiatti è apparsa in tv era appena adolescente: stenterete a credere che sia lei!

Tutti conosciamo Laura Chiatti e la sua bellezza, ma quanti di voi l’hanno vista appena adolescente la prima volta che apparve in tv?

Attrice bellissima e di grande talento, Laura Chiatti ha recitato nei film e nelle fiction di maggior successo degli ultimi anni. Stasera, mercoledì 9 marzo 2022, la vedremo nella nuova miniserie di Canale 5, Più forti del destino, nei panni di una delle tre protagoniste insieme a Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo.

Il debutto della Chiatti come attrice avviene nel 2000 quando approda sul set della soap opera partenopea Un posto al sole. Da lì la sua carriera sarà inarrestabile: Compagni di scuola, Carabinieri, Incantesimo 7 e tante altre le serie tv a cui prende parte.

Nel 2004 per lei arriva anche il cinema con Mai + come prima e in questi anni sono state tante le pellicole che l’hanno inclusa nel cast: L’amico di famiglia, di Paolo Sorrentino, A casa nostra di Francesca Comencini, Ho voglia di te, film diretto da Luis Prieto, Baarìa di Giuseppe Tornatore, Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati; Io, loro e Lara di Carlo Verdone. Questi sono solo alcuni dei film che hanno segnato la formidabile carriera della bella attrice umbra.

Pochissimi sanno però che inizialmente il suo talento artistico era indirizzato verso tutt’altro.

Laura Chiatti adolescente: l’immagine che non vi aspettate

Sapevate che, prima di diventare attrice, la moglie di Marco Bocci voleva fare la cantante? I suoi progetti cambiarono quando nel 1996 vinse il concorso di bellezza Miss Teenager.

Due anni prima, però, aveva partecipato ad una puntata del Karaoke condotto da Beppe Fiorello. Anche dopo la vittoria della fascia da Miss, Laura continuò a cantare ed incise ben due dischi in lingua inglese.

L’immagine che vi proponiamo è quella della sua partecipazione alla trasmissione canora di Italia 1. A quell’epoca Laura frequentava la seconda media, quindi avrebbe dovuto avere più o meno 12 anni!

Capelli ricci e scuri e occhi già splendidi come ora: ma voi, l’avreste riconosciuta?