“Ho rischiato di diventare paraplegica”: il terribile ricordo dell’attrice

“Ho rischiato di diventare paraplegica”: il terribile ricordo della famosa attrice; il retroscena che non tutti conoscono.

È una delle attrici più amate del momento, protagonista di una serie che colleziona ascolti record puntata dopo puntata. Non tutti, però, conoscono un terribile retroscena che riguarda la sua adolescenza. Un incidente avvenuto quando aveva solo sedici anni.

Ospite del programma Da Noi.. a ruota libera di Francesca Fialdini, l’attrice ha raccontato i dettagli di quel drammatico incidente, a causa del quale ha rischiato la paraplegia. In seguito, le sue parole.

L’amatissima attrice racconta il terribile incidente: “Sono stata a serio rischio paraplegia”, cosa è successo

“Quando avevo sedici anni, durante una vacanza studio a Londra, in un’acqua fan, un ragazzo di 100 chili si è buttato dal trampolino di cinque metri sulla mia schiena. Io ero lì, ero appena riemersa. Mi ha devastato”. Inizia così il racconto di Matilde Gioli, che si è raccontata in una intensa intervista a Da noi…a ruota libera. La protagonista di Doc Nella Tue Mani ha ripercorso alcuni momenti salienti del suo passato e non ha potuto non raccontare dell’incidente che l’ha segnata per sempre: “Mi ha spappolato cinque vertebre, con rischio grandissimo di paraplegia. I primi dieci giorni le gambe non le ho sentite e i medici non erano in grado di dirmi se avrei riacquistato l’uso delle gambe. Sono stati dieci giorni molto lunghi”.

Fortunatamente, però, tutto è finito per il meglio: “Un giorno mi sono svegliata, tutta rotta, però le gambe funzionavano e la mia vita è cambiata in positivo. Per me questo racconto non è il racconto di un trauma, ma di un miracolo, perché me la sono vista brutta.” Un episodio che ha spinto Matilde a vivere ancora di più la vita a 360 gradi, con infinita energia: “È un modo per onorarla”.

Ricordiamo che Matilde Gioli è una delle protagoniste assolute di Doc Nelle tue mani, il medical drama con Luca Argentero. Nella serie, la Gioli è la dottoressa Giulia Giordano, sin dall’inizio al centro della trama. La prossima puntata, la decima, andrà in onda domani, giovedì 10 marzo 2022, e sarà ricca di colpi di scena: Cecilia scoprirà un segreto davvero compromettente riguardo il Doc Andrea Fanti. Appuntamento su Rai Uno, alle ore 21 e 30 circa.