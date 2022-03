Nasce una piccola discussione tra Antonio e Giorgia a Matrimonio a prima vista: lo sposo non si aspettava il ‘gesto’ della donna.

Siamo nel vivo di Matrimonio a prima vista. Il format che segue tre coppie formate dal team di esperti è molto seguito e dalla prima edizione riscontra buoni ascolti. La nuova edizione è partita il 16 febbraio.

Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina e Giorgia e Gianluca hanno detto sì. Dopo la cerimonia sono partiti per il viaggio di nozze e hanno trascorso alcuni giorni in posti meravigliosi. La prima coppia citata ha raggiunto le Dolomiti. Hanno passato dei momenti di forte complicità, complicità che è nata già durante la celebrazione dato che sono apparsi tanto vicini nei modi di fare. Se in un pranzo sulla neve c’è stata una piccola discussione, una volta tornati a casa, per iniziare la convivenza, c’è stato un confronto più acceso.

Matrimonio a prima vista, discussione fra Antonio e Giorgia: il ‘gesto’ della sposa non è andato giù al marito

Antonio e Giorgia sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista che fin da subito è apparsa complice e tanto affiatata. Tra di loro non mancano le risate e ci sono stati anche dei piccoli baci, ma non sono andati oltre durante il viaggio di nozze.

In mezzo alla neve durante un pranzo, fra i due è nata una piccola discussione. Giorgia ha detto che Antonio è troppo, molto esuberante e che se prima questi suoi modi le piacevano adesso un po’ di meno. Ha inoltre detto di vedere spesso nel suo comportamento il voler essere ‘vittima’. Antonio invece ha detto che con lei non sa come muoversi, ha palesato i suoi dubbi e le ha detto che non può pagare le colpe del suo passato. Tra gli sposi però se in serata è ritornata la quiete, questa è scomparsa quando sono tornati a casa per iniziare la convivenza. Lo sposo infatti ha notato che Giorgia ha tolto la fede, anzi, in realtà l’ha messa all’altra mano. Questo gesto ha aperto una discussione.

“C’è una cosa che non ho apprezzato, mi ha spiazzato, il fatto che tu abbia tolto la fede“ ha detto Antonio, e Giorgia gli ha detto che non l’ha tolta. “Ma a quale mano l’abbiamo messa Gio”, ha proseguito lo sposo. Quest’ultimo ha detto che fra di loro non c’è un sentimento e che in questo caso tenere l’anello per lui vuol dire sentirsi legato a lei. La sposa ha alzato i toni dicendo che se vuole fregarlo, può farlo con o senza la fede.

Dopo questo momento di discussione tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno. Anzi, la sposa ha detto che ha visto in lui una certa ‘virilità’.