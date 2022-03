Thomas Trabacchi, il Duca Guglielmo Villalba in “Più forti del destino”, ha una compagna famosa: anche lei è un’attrice

Teatro, cinema, tv: la carriera di Thomas Trabacchi è ricca di ruoli, ma forse non tutti sanno che anche la sua compagna è una nota attrice.

Inizia stasera 9 marzo 2022 una nuova fiction su Canale 5 intitolata Più forti del destino: ambientata nella Palermo di fine ‘800, vede come protagoniste tre donne, all’epoca dell’invenzione del cinematografo.

Durante un’esposizione sulle nuove tecnologie, il proiettore prende fuoco e scoppia un incendio devastante nel quale perdono la vita moltissime donne. A partire da quel momento, la vita di Arianna Villalba (Giulia Bevilacqua), Costanza Di Giusto (Dharma Mangia Woods) e Rosalia Catalano (Laura Chiatti) non sarà più la stessa.

Le tre donne dovranno lottare per raggiungere l’indipendenza, a quei tempi riservata solo agli uomini. Ad interpretare Guglielmo, Duca di Villalba e temibile marito di Arianna, è l’attore Thomas Trabacchi. Potente e violento, nel passato del Duca esiste un grave segreto che potrebbe impedire la sua scalata politica al Parlamento nazionale.

Più forti del destino è solo l’ultimo lavoro, in ordine di tempo, che vede impegnato sul set Trabacchi. L’attore milanese ha infatti alle spalle una lunga e variegata carriera e anche dal punto di vista privato è un uomo pienamente realizzato. La donna che gli ha rubato il cuore condivide con lui la passione per la recitazione, indovinate di chi si tratta!

Chi è la compagna di Thomas Trabacchi: la conosciamo molto bene

Nato a Milano il 5 settembre 1965, Thomas Trabacchi ha perso il padre quando aveva solo 10 anni: questa dolorosa perdita ha segnato la sua adolescenza, tanto che ha vissuto anche una parentesi di droga chiusasi per fortuna in breve tempo.

Da sempre appassionato di recitazione, abbandonò la scuola e decise di iscriversi a scuola di teatro grazie al consiglio di sua sorella. Il suo talento lo ha portato a diplomarsi alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassmann a Firenze.

Da lì la sua carriera di attore ha spiccato il volo con ruoli a teatro ma anche al cinema e in tv: le fiction Distretto di Polizia e L’Alligatore, il film con Dustin Hoffamann La versione di Barney, sono solo alcuni dei progetti a cui ha preso parte.

Della sua vita privata sappiamo che è stato sposato in passato, che ha avuto il figlio Luca dalla relazione con la regista Anna Negri e che ora è legato all’attrice Carlotta Natoli. Quest’ultima è madre del suo secondogenito Teo. Figlia del regista Piero Natoli, Carlotta ha iniziato a recitare alla tenera età di 8 anni. Indimenticabili le sue interpretazioni come la psicologa Angela in Distretto di polizia, Monica in Tutti pazzi per amore e la dottoressa Lisandri in Braccialetti rossi.

Dopo il successo di Fosca Innocenti, la cui ultima puntata è andata in onda venerdì 4 marzo, Canale 5 si prepara ad un altro grande successo: voi seguirete Più forti del destino?