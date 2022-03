Uomini e donne, presto diventerà papà: già svelato sesso e nome del bebè

Uomini e donne, l’ex corteggiatore e ex tronista presto diventerà papà: sui social ha svelato il sesso e nome del bebè.

L’ex corteggiatore e anche ex tronista di Uomini e donne presto diventerà papà. La sua fidanzata è in dolce attesa. Soltanto poche settimane fa è arrivata la lieta notizia. La coppia ha pubblicato uno scatto in cui mostrava l’ecografia e in altri si mostravano felici ed emozionati quasi con le lacrime.

Adesso però hanno deciso di rendere i follower partecipi di un nuovo emozionante momento. Hanno fatto sapere in modo particolare il sesso del bebè e anche il nome scelto.

L’ex tronista di Uomini e donne diventerà papà: svelato il sesso e il nome del bebè

Entrambi seguitissimi sui social, l’ex corteggiatore di Uomini e donne e la sua fidanzata hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La notizia della gravidanza è arrivata poche settimane fa. I due hanno pubblicato degli scatti in cui si mostravano molto emozionati e in uno hanno mostrato l’ecografia.

Nelle ultime ore hanno voluto rendere partecipi i follower di una nuova notizia, ovvero il sesso del bambino e hanno anche svelato il nome scelto. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrynian hanno condiviso sui social alcuni dei momenti più belli che hanno fatto da sfondo alla festa di compleanno della donna. Ed è proprio in questa occasione che hanno reso noto il sesso del primogenito. Fabio e Violeta diventeranno genitori di una femminuccia.

I due, come da tradizione, hanno fatto scoppiare un grande palloncino con un punto interrogativo da cui sono partiti coriandoli di colore rosa. Dopo aver scoperto il sesso si sono abbracciati in mezzo alla gioia nelle voci degli invitati. Non solo, perchè hanno anche svelato il nome. La bambina si chiamerà Gala: “Viviamo in un mondo che va così veloce che a volte succedono cose nella vita che quando si vivono non ci si rende conto di quanto siano grandi! Grazie Dio per benedirci con una principessa e per farmi rendere conto di quanto siano importanti questi momenti. Ti aspettiamo GALA”.

Fabio Colloricchio e Violeta si sono conosciuti nel 2019 quando erano concorrenti del reality show Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Da allora nonostante gli alti e i bassi non si sono più separati e fra pochi mesi diventeranno genitori.