Uomini e Donne, “Non mi è scattato niente”: la confessione gela tutti, cosa è successo nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Nasceranno nuovi amori nello studio di Uomini e Donne nel corso di questa stagione? Sia per quanto riguarda il trono Classico e il trono Over, le frequentazioni e le conoscenze stanno proseguendo. Non tutte, però, per il meglio.

Nella puntata in onda oggi, mercoledì 9 marzo 2022, abbiamo assistito alla fine di una delle frequentazioni nate proprio nello studio della trasmissione di Canale 5. Il motivo? La differenza di età, che rappresenta un problema insormontabile per la dama. Scopriamo i dettagli.

Arriva la confessione a Uomini e Donne: “Non mi è scattato niente”, storia terminata?

Tra i protagonisti assoluti del trono Over di Uomini e Donne c’è lui, Alessandro. A 91 anni, il cavaliere è super energico e con tanta voglia di innamorarsi. Archiviata la conoscenza con Pinuccia, con cui c’era una forte incompatibilità caratteriale, Alessandro ha deciso di conoscere Vincenza, una dama scesa proprio per lui. Qualcosa, però, è andato storto.

Inizialmente, tra i due sembrava esserci un bel feeling: Alessandro ha anche ammesso di provare le ‘farfalle nello stomaco’, che non aveva mai provato con Pinuccia. Chi non ricambia, però, è la signora Vincenza, che ha dichiarato: “È una persona educata, è carino e tutto quanto, ma non mi è scattato niente ancora”. Alessandro non si aspettava questo, avendo avuto sensazioni positive durante le loro uscite: “”Mi avevi dato un’impressione positiva, difficilmente mi sbaglio, ma mi sono sbagliato.”

Spiegando le proprie ragioni al centro dello studio, è emerso che Vincenza ha dei dubbi riguardo l’età di Alessandro. La dama, 82 enne, ha già vissuto un matrimonio con un uomo più grande di 18 anni e non si sente di fare lo stesso ‘errore’. Maria De Filippi spiega che Vincenza non vuole ritrovarsi ad ‘accudire’ un ipotetico compagno di vita e Vincenza annuisce. Un discorso che non piace a Gianni e Tina, che sottolineano come anche Vincenza non sia giovanissima e non è detto che un uomo più giovane possa scegliere lei.

La conoscenza tra Alessandro e Vincenza termina qui, dopo che anche il cavaliere ha ammesso di non volere mai una persona che non è convinta di stare con lui. Riuscirà il 91 enne a trovare una compagna nella trasmissione di Canale 5? Noi glielo auguriamo di cuore!