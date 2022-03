Alfonso Signorini, meravigliosa notizia per il conduttore del reality show più seguito di sempre: Grande Fratello colpisce ancora!

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini si conferma ancora una volta come il programma più seguito. Le luci dei riflettori sono tutte puntate sulle vicende che vedono protagonisti i concorrenti e coinquilini all’interno della casa.

Amicizie, dissidi, passioni travolgenti, conflitti interiori. Il Grande Fratello si rivela sempre più appassionante e ricco di colpi di scena. I Vip all’interno della casa rendono alto l’audience. Giornalista, conduttore, ed autore televisivo, prima opinionista e poi affermato conduttore del GF VIP un Alfonso Signorini che riesce a mantenere alto il ‘volume’ per l’intera serata. Proprio come rivela il numero di ascolti della puntata andata in onda lo scorso Lunedì 7 Marzo 2022.

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip: meravigliosa notizia

Il palinsesto televisivo Rai e Mediaset è ricco di appuntamenti che ci regalano una piacevole serata in compagnia di attori protagonisti di vicende e storie pronte ad appassionarci. Come di consueto, il Lunedì ed il Giovedì su Canale 5 non manca l’appuntamento con una nuova puntata in diretta in prima serata del Grande Fratello Vip con alla conduzione Alfonso Signorini. Il reality è ormai quasi giunto alle battute finali, ma c’è da dire che dagli inizi ad oggi, o precisamente sino all’ultima puntata andata in onda ovvero quello di Lunedì 7 Marzo, ha sempre registrato un gran numero di ascolti.

I colpi di scena all’interno del reality non mancano, soprattutto in diretta dove il televoto e nomination giocano le sorti dei concorrenti ancora in gioco. Ultimi ad abbandonare la casa sono state Miriana Trevisan e Soleil Sorge. E’ stato poi conclamato il terzo finalista che arriva direttamente all’ultima puntata, Davide Silvestri. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini raggiunge di fatti il 24,3% di share, ciò attesta un numero superiore ad oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori.

Il Grande Fratello Vip si rivela quindi il reality show più seguito. La fiction Vostro Onore andata in onda su Rai 1 ha registrato il 17% di share; su Rai 2 è andato in onda Delitti in Paradiso con il 5.1 di share; su Rai 3 la nuova puntata di Presa Diretta ha raccolto il 6.8 di share; mentre su Rete 4 è stata tramessa Quarta Repubblica con il 5,9 di share ed infine su Italia 1 la nuova puntata di Freedom – Oltre il confine con il 5% di share. La casa più spiata d’Italia, supera infatti in prima serata, in numero di share, i programmi e le fiction andate in onda nella medesima serata di Lunedì 7 Marzo.