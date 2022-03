Anticipazioni GF Vip della puntata di Giovedì 10 Marzo, semifinale “infuocata”: scontri, ultimi nomi per la finale e colpi di scena.

Sembrava che non arrivasse mai questo momento ed, invece, è arrivato! Il GF Vip è pronto a tirare le somme e proprio oggi, Giovedì 10 Marzo, andrà in onda l’attesissima semifinale del reality.

Cosa accadrà stasera? Dopo il colpo di scena della puntata scorsa culminato nell’eliminazione di Soleil Sorge, anche se sappiamo benissimo che la rivedremo molto presto in tv, il GF Vip si accinge a regalare un penultimo appuntamento coi fiocchi. Mancano quattro giorni alla finale, eppure i finalisti nominati sono soltanto tre: chi saranno tutti gli altri? E, soprattutto, quanti ne saranno? Da come si può chiaramente comprendere, le anticipazioni della puntata di stasera 10 Marzo, seppure non siano ancora ufficiali, ci fanno chiaramente pensare che sarà una puntata “infuocata”. Non mancheranno, ovviamente, gli scontri, dati gli ultimi avvenimenti, ma anche tanti altri colpi di scena. Approfondiamo insieme!

Semifinale GF Vip del 10 Marzo, le anticipazioni: fuochi d’artificio in arrivo!

L’ultima puntata del GF Vip – quella andata in onda Lunedì 7 Marzo, per intenderci – ha provocato non poche reazioni tra i Vipponi rimasti in gioco. Quello che un po’ a tutti ha scosso non solo è stata l’eliminazione di Soleil Sorge, che un po’ tutti vedevano forte e come potenziale vincitrice del programma, ma la stessa candidatura al televoto da parte di alcuni concorrenti. Le sue sorelle Selassié e Manila, infatti, ha giustificato la loro scelta dicendo che l’ex tronista di Uomini e donne meritava assolutamente la finale. Secondo Barù, però, questa è stata una scelta strategica. Sarà davvero così? Chi lo sa! Fatto sta che Soleil è ritornata a casa, mentre Davide – che recentemente è stato “vittima” di uno spiacevolissimo episodio – è stato nominato terzo finalista.

Detto questo, si può chiaramente comprendere che durante la puntata del GF Vip del 10 Marzo ne vedremo davvero delle belle! I concorrenti, infatti, si giocheranno il tutto per tutto per la finale. Non mancheranno, quindi, scontri – anche perché supponiamo che si parlerà di strategia – sorprese, ma anche tanti altri colpi di scena. Tra qualche ora, infatti, si scoprirà chi tra Sophie, Giucas, Jessica, Barù e Manila raggiungerà la finale. Ricordiamo, infine, che proprio questi ultimi due sono al televoto. E sarete proprio voi a scegliere chi continuerà la sua corsa per l’ultima puntata.

Chi vincerà secondo voi?