Beautiful Anticipazioni, in occasione del 35 esimo anniversario è in arrivo una puntata speciale dedicata a Brooke Logan: tutti i dettagli.

Buon compleanno Beautiful! L’amatissima soap opera americana compie 35 anni: era il marzo del 1987 quando è andata in onda la primissima puntata in America. E, da lì, l’inizio di uno straordinario successo a livello internazionale. E in occasione di questo importante anniversario, ci sarà una puntata davvero speciale.

Una puntata dedicata ad una delle protagoniste assolute della soap, l’unica donna presente sin dalla prima puntata del 1987. Parliamo di lei, Brooke Logan, interpretata dalla straordinaria Katherine Kelly Lang. Insieme a John McCook ( Eric Forrester), l’attrice è l’unica a far parte del cast dall’inizio: ci sono infatti altri personaggi storici, ma gli attori sono stati sostituiti nel corso degli anni. E indovinate a chi sarà dedicata la puntata speciale della soap? Proprio a Brooke! Scopriamo i dettagli!

Beautiful Anticipazioni, tutto sulla puntata speciale dedicata a Brooke Logan

Beautiful compie 35 anni! 35 anni di intrighi, colpi di scena e, soprattutto, storie d’amore e matrimoni! Molti dei quali sono stati di Brooke: la Logan si è sposata ben 21 volte, tra nozze celebrate, interrotte e non valide. Ed proprio a Brooke e ai suoi veri amori che sarà dedicata una puntata speciale della soap, proprio in occasione delle 35 candeline. In America, il 24 marzo 2022, andrà in onda un episodio speciale dedicato proprio ai suoi cinque veri amori. È in questa occasione che il pubblico rivedrà in scena due vecchie conoscenze: Jack Wagner, che ha vestito i panni di Nick Marone, e Winsor Harmon, che è stato il penultimo Thorne Forrester. Oltre a loro, saranno raccontate le storie d’amore con Ridge, Eric e Bill Spencer.

Come sappiamo, tra le puntate in America e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi e quindi bisognerà attendere un bel po’ per vedere l’episodio speciale. Quel che è certo è che, nel frattempo, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena: ben presto si consumerà un tradimento, durante la notte di Capodanno, che sconvolgerà completamente la vita dei protagonisti. Stay tuned!