Gal Gadot si mostra senza trucco e lascia i fan senza parole: com’è l’attrice completamente al naturale.

Tutti amano Gal Gadot, è lei la protagonista in Wonder Woman dove ha interpretato i panni dell’eroina. Oggi è famosa in tutto il mondo e il ruolo che l’ha portata al successo è stato proprio quello di Diana.

Ma in molti la ricordano anche per aver vestito i panni di Gisele Yashar nella saga di Fast and Furious. Per chi non ne è a conoscenza, l’attrice prima ancora di intraprendere questa carriera, tra il 2005 e il 2006 ha fatto molto altro. Ha prestato servizio militare come soldatessa delle Forze di difesa israeliane, divenendo anche istruttrice di combattimento. Ha inoltre frequentato la facoltà di Giurisprudenza, lasciando però gli studi dopo un solo anno. Ma prima ancora, nel 2004, aveva partecipato a Miss Israele, aggiudicandosi il titolo. Tale vittoria le vale la partecipazione a Miss Universo, dove però manca il posizionamento entro le prime quindici.

L’esordio come attrice arriva grazie alla miniserie israeliana Bubot, dove riveste un ruolo minore. Da quel momento non si è più fermata ed oggi è una delle star delle cinema più amate. Gal Gadot ha un profilo social seguito da oltre 75 milioni di follower e sono migliaia gli scatti pubblicati. L’attrice pubblica foto in tutte le sfaccettature, quindi, possiamo vederla anche senza trucco e senza filtri.

Com’è Gal Gadot senza trucco: l’attrice si mostra al naturale e lascia i fan senza parole

Gal Gadot è un’attrice famosissima. E’ conosciuta in tutto il mondo. E’ lei a vestire i panni della supereroina Diana Prince in Wonder Woman, personaggio che interpreta anche in altri film.

Prima di iniziare la carriera di attrice, ha prestato servizio militare, è diventata istruttrice di combattimento, e prima ancora aveva partecipato a Miss Israele, aggiudicandosi il titolo. L’esordio come attrice arriva nel 2007 in televisione, mentre al cinema nel 2009 in Fast & Furious-Solo parti originali. Come abbiamo già detto, sui social è seguitissima da milioni di follower e proprio qui si mostra in tutte le sfaccettature. Gal pubblica spesso foto anche senza trucco e ogni volta lascia i fan senza parole:

Avete osservato lo scatto? L’attrice non ha usato filtri e nessun tipo di trucco, è completamente al naturale. Ha un viso bellissimo, molto luminoso e occhi grandi. Gal Galot con o senza make up conquista sempre.