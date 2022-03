Gerry Scotti, chi è e cosa fa nella vita suo figlio Edoardo

Avete mai visto il figlio di Gerry Scotti? Lui si chiama Edoardo, cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme: ecco cosa abbiamo scoperto

Per noi è il simpaticissimo ‘Zio Gerry’, conduttore amatissimo in tv ed anche sui social. Pare infatti, che sebbene non sia particolarmente attivo, i suoi scatti condivisi su Instagram siano molto apprezzati dalla community social che immediatamente non esita a lasciare un commento od un like di apprezzamento.

Gerry Scotti è sicuramente uno dei volti più amati sul piccolo schermo. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato dove vive Gerry Scotti, oggi invece ci soffermiamo sulla vita familiare. Conduttore apprezzatissimo ma non solo. Gerry Scotti è anche un papà molto presente ed un nonno molto amorevole. A proposito, avete mai visto suo figlio Edoardo? Conosciamolo meglio. Ecco cosa abbiamo scoperto sul figlio dell’amatissimo conduttore.

Chi è il Edoardo, il figlio di Gerry Scotti e cosa fa nella vita

Si chiama Edoardo Scotti ed il figlio di Gerry Scotti. Classe 1992, è nato dal primo matrimonio del suo papà con Patrizia Grosso. Dopo la separazione, papà Gerry temeva che questo potesse essere motivo di distanza fra lui e suo figlio, così però non è stato perché fra loro c’è infatti un legame fortissimo.

Edoardo ha frequentato L’American School of Milan per poi laurearsi nel 2013 all’Università Cattolica del Sacro Cuore. La sua formazione però non termina qui, ed infatti Edoardo si reca poi in America per proseguire i suoi studi. A Los Angeles ha un sogno da realizzare, quello di diventare regista. Pare infatti, che il figlio dell’amato presentatore, abbia voluto intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, preferendo però il dietro le quinte. Anche se una sua apparizione sul piccolo schermo, l’abbiamo vista. Ricordate dove?

Nel 2011 ha lavorato dietro le quinte di ‘Lo Show dei Record’ ma nel 2015 lo abbiamo visto fare la sua apparizione sul piccolo schermo in collegamento dall’America e dalla Cina. Tuttavia, il suo sogno come anticipato è quello di diventare regista. Ha fatto da aiuto gavetta all’interno di diverse trasmissioni televisive in Rai, Mediaset e Sky.

Edoardo ha anche una splendida moglie, Ginevra Piola. I due hanno dato alla luce la piccola Virginia. E Gerry Scotti si dice innamoratissimo della sua nipotina!