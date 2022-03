GF Vip, le incomprensioni tra Barù e Jessica sono all’ordine del giorno, i due concorrenti discutono ma quello che accade dopo è del tutto inaspettato.

Durante la puntata di lunedì abbiamo visto cos’è successo tra Jessica e Barù in settimana. In casa è stata realizzata una capanna e i due sono stati nascosti un po’ di tempo da soli. Alfonso Signorini ha cercato di capire cosa fosse accaduto, facendo delle domande.

Entrambi hanno confermato di aver tanto parlato e al massimo di essersi abbracciati, ma il bacio non c’è stato. Prima ancora però, nel filmato mostrato, abbiamo visto una Jessica titubante. La principessa ha notato un improvviso allontanamento di Barù e ha pensato che forse l’uomo abbia usato una strategia con lei per arrivare in finale. Il concorrente non è rimasto indifferente a queste parole. Il giorno dopo ha avuto una discussione con lei che ha incluso anche il pensiero di Lulù, Sophie e Davide.

Una discussione che però ha allontanato Jessica e Barù. Quest’ultimo l’ha accusata di incoerenza e di falsità e ha creduto inizialmente alle parole di Soleil, quando, sempre nel filmato, l’ormai ex concorrente aveva detto che la principessa voleva solo trovare un ‘bono’ per fare clip e far parlare di sè. Dopo queste parole è andata in camera delusa dal comportamento di Barù. Ma qualche ora dopo è accaduto qualcosa del tutto inaspettato.

GF Vip, discussione tra Barù e Jessica: quello che accade dopo è inaspettato

Barù e Jessica hanno avuto una discussione a causa delle incomprensioni sorte in seguito a quanto visto nel filmato in diretta. In questa discussione Barù ha palesato il suo pensiero. Ha detto che la principessa è incoerente, è una persona falsa e ha creduto alle parole di Soleil.

L’ormai ex concorrente aveva detto che Jessica voleva solo trovare una persona per fare clip e far parlare di sè. Ma quest’ultima non ha preso bene il comportamento di Barù ed è andata via in camera per riposare, mostrandosi molto dispiaciuta e delusa. Dopo qualche ora però è accaduto qualcosa di inaspettato. L’uomo è andato in camera da letto e si è avvicinato a lei.

Le ha dato un bacio sulla fronte e ha detto alzandosi mentre Jessica gli teneva la mano: “Non voglio credere che sei una persona falsa, penso che sei una bella persona, speriamo. Sorridi, non essere triste” e la principessa ha detto: “Sai che ti voglio bene?”. Subito dopo è andato via e tra i due è tornata la quiete, una quiete che però in serata si è di nuovo spezzata.