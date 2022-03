GF Vip, Jessica Selassié non trattiene le lacrime: “Anche basta”, cos’è successo a poche ore dalla semifinale del reality show.

Mancano poche ore alla semifinale del GF Vip: la sesta edizione del reality show di Canale 5 si concluderà lunedì 14 marzo 2022, ma in casa gli animi sono ancora super accesi. E non tutti i rapporti sono stati definiti. Nelle ultime ore, Jessica Selassié si è lasciata andare ad un lungo sfogo, durante il quale non è riuscita a trattenere le lacrime.

La maggiore delle principesse Selassié si è confidata con alcuni coinquilini in veranda, spiegando i motivi del suo malessere. Scopriamo cosa ha raccontato.

Jessica Selassié in lacrime al GF Vip: c’entra Barù, cos’è successo

“La trovo una scusa, perché se c’è affetto, fiducia e amicizia, anche se ti sei offeso per quello che ho detto non è grave. Ti ho chiesto scusa, anche basta.” Con queste parole, Jessica Selassié spiega a Giucas Casella la sua situazione con Barù. Negli ultimi giorni, quest’ultimo si è allontanato moltissimo dalla principessa, della quale non si fida più come prima. Tutto a causa di alcuni dubbi espressi da Jessica, che ha dubitato della sincerità di Barù, definendolo possibile stratega.

Un’accusa che Barù non ha preso bene, spingendolo a sua volta a dubitare di lei. A Giucas e Manila, Jessica ammette di essere ferita dalla sua freddezza e di realizzare che, a questo punto, tutto potrebbe essere una scusa per allontanarla a pochi giorni dalla finale: “Capisco che lui è una persona che a 40 anni non vuole fare spettacolo coi suoi sentimenti, però sta giocando con i miei.”

Ricordiamo che proprio questa sera Barù potrebbe uscire dalla casa, essendo in nomination contro Manila Nazzaro. Dopo l’esito di questo televoto, ci sarà poi una nuova eliminazione flash, stabilità da un televoto che sarà aperto durante la puntata di questa sera. Insomma, i colpi di scena saranno tantissimi! Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 40 circa, per goderci questa accesissima semifinale. Voi per chi fate il tifo e chi vorreste come finalisti ufficiali insieme a Delia, Lulù e Davide?