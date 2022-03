Dramma sconvolgente a La dottoressa Pimple Popper, Irais viveva un incubo pazzesco: cosa le è successo, da far venire i brividi.

Nessuno era mai giunto dalla dottoressa Pimple Popper così addolorata! Certo, al momento della sua partecipazione, April non ha perso occasione di poter esprimere il suo imbarazzo e disagio per via della sua patologia alla pelle, ma il dolore provato da Irais è qualcosa di irraggiungibile.

La storia di Irais è davvero sconvolgente! Alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di aver lasciato Acapulco per iniziare una nuova vita, ma a causa dell’enorme dramma che viveva da diverso tempo non le è stato affatto possibile. A lavoro, infatti, Irais ha raccontato di essere solita a non mostrarsi apertamente ai suoi clienti proprio per il forte imbarazzo che provava. E le sue bambine, purtroppo, venivano fortemente bullizzate dai loro compagni di scuola per via della loro madre. Insomma, una situazione insostenibile e che l’ha spinta a chiedere aiuto a qualcuno di esperto.

Irais a La dottoressa Pimple Poppper, tremendo dramma: cos’è successo

Voleva iniziare una nuova vita, ma la grossa protuberanza che le era cresciuta in testa non gliel’aveva affatto concesso. Irais viveva un dramma pazzesco da troppo tempo ed adesso sentiva la necessità di rinascere e dare la possibilità alle sue due bambine di non essere prese in giro. A capire chiaramente il suo dolore, è stata la dottoressa Pimple Popper, che appena vista la situazione non ha perso occasione di poter aiutare. “È la più grossa che io abbia mai visto”, ha detto Sandra Lee dopo aver constatato la grandezza dell’escrescenza.

Così come Brenda, anche Irais aveva una grossa cisti che non le consentiva di vivere tranquillamente la sua vita. Ed è per questo che si è dimostrata disposta a tutto pur di rimuoverla! L’intervento al quale l’ha sottoposta la dottoressa Lee è stato davvero molto rapido. Una volta fatta l’anestesia, la dermatologa ha immediatamente provveduto a rimuovere le cisti pilare.

Dopo qualche istante dall’inizio dell’operazione, Irais ha potuto constatare il beneficio dell’intervento, ma soprattutto può ritornare a ridere.