Matrimonio a prima vista, Gianluca ha sposato Giorgia: cosa fa nella vita la sposa

Matrimonio a prima vista è un format molto seguito in onda su real time. L’ottava edizione è iniziata il 16 febbraio. Le coppie sono formate da Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina e Gianluca e Giorgia.

L’ultima coppia citata è sicuramente quella che più di tutte sta facendo parlare di sè. Gianluca e Giorgia sono completamente diversi e questo è stato evidente già dal video di presentazione. Ma si sa spesso è proprio questa diversità che porta a completarsi e colmare quello che l’altra persona non ha. Non sappiamo cosa succederà tra i due, lo scopriremo nelle prossime settimane. Sta di fatto che tra gli sposi non sono mancate da subito le incomprensioni, le frecciatine e diversi botta e risposta. Ma cosa sappiamo di loro? Sapete che cosa fa nella vita la sposa?

Matrimonio a prima vista, Gianluca ha sposato Giorgia: sapete cosa fa nella vita la sposa?

Gianluca e Giorgia sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista che più delle altre non hanno trovato per nulla punti di incontro. Durante la cerimonia lo sposo ha punzecchiato più volte la donna trovandosi di conseguenza delle immediate risposte.

Negli ultimi episodi andati in onda abbiamo visto cos’è successo in viaggio di nozze. Sono giunti a Tropea e hanno trascorso del tempo insieme per conoscersi. Durante una cena, Giorgia nel dietro le quinte ha avuto un momento di debolezza e ha pianto. Gianluca le aveva detto che fisicamente non è rimasto particolarmente colpito, parole che hanno ferito la sposa. Ma sembrerebbe che fra i due a poco a poco qualcosa stia cambiando. Anzi, il bacio c’è stato e non sono mancati gesti d’affetto. Ma cosa sappiamo di loro? In un nostro articolo vi abbiamo svelato il lavoro dello sposo: ma cosa fa nella vita sua moglie?

Come da lei raccontato nel video di presentazione, inizialmente voleva fare l’avvocato. Dopo la laurea in Giurisprudenza, era decisa ad intraprendere questa carriera, ma ad un certo punto ha detto basta e ha abbandonato il praticantato. Adesso lavora come impiegata.