Miriana Trevisan torna in tv dopo il GF Vip: non sarà sola, dove la vedremo

Miriana Trevisan torna in tv dopo il GF Vip: non sarà sola, dove vedremo l’amatissima showgirl, appena uscita dalla casa di Cinecittà.

Ci siamo! Manca pochissimo alla finalissima del GF Vip 6: l’edizione più lunga di sempre della trasmissione di Canale 5 si concluderà lunedì 14 marzo, con una puntata imperdibile, ricca di colpi di scena. E, proprio ad un passo dalla finale, Miriana Trevisan ha dovuto abbandonare definitivamente la casa.

La showgirl è stata la meno votata al televoto contro Jessica Selassié e Davide Silvestri ed è stata quindi eliminata nel corso della puntata di lunedì. Per i suoi fan, però, c’è una bellissima notizia: Miriana è pronta a tornare in tv! Ecco dove e quando la vedremo.

GF Vip, Miriana Trevisan torna in tv dopo l’uscita dalla Casa: dove e quando la vedremo

Tra le protagoniste assolute del GF Vip 6 c’è senza dubbio lei, Miriana Trevisan. La showgirl ha lasciato la casa proprio ad un passo dalla finalissima, nella terzultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un reality durante il quale si è messa a nudo, raccontando tutta se stessa, con le sue emozioni e le sue fragilità. E conquistando una grandissima fetta di pubblico, che nel corso dei mesi l’ha seguita e supportata. Ebbene, per i fan di Miriana c’è una bellissima notizia!

Come riportato dalla sempre informata Deianira Marzano, Miriana Trevisan sarà ospite a Verissimo! L’ex gieffina si racconterà a cuore aperto rispondendo alle domande di Silvia Toffanin, ma non sarà sola. Secondo l’indiscrezione, con lei ci sarà l’ex marito Pago, che ha già incontrato all’uscita dalla casa di Cinecittà, insieme al figlio Nicola. Un’intervista tutta da vivere, ma in molti si chiederanno: che fine ha fatto Biagio D’Anelli?

Ospite da Barbara D’Urso, Biagio ha raccontato di non aver incontrato Miriana dopo la sua uscita dalla casa e di non aver ricevuto neanche una sua chiamata. Un comportamento che lo ha stranito: la showgirl ci ha già ripensato? Non ci resta che attendere per scoprire gli sviluppi di questa storia d’amore, nata proprio nella casa del GF Vip.