Oggi è completamente diversa dai suoi inizi a Vite al Limite: l’abbiamo rintracciata sui social, stenterete a credere che sia lei.

Sono trascorsi alcuni anni da quando la protagonista di questo nostro articolo ha preso parte a Vite al Limite, ma vederla oggi vi lascerà davvero senza parole. Siamo riusciti a rintracciarla sul suo canale Facebook ufficiale e non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua trasformazione. Procediamo con ordine.

Protagonista dell’ottava stagione di Vite al Limite, la paziente del dottor Now si è presentata nel suo studio con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg. Fortemente traumatizzata dal suo passato dopo essere stata abusata da suo padre, la donna continuava a vivere un presente piuttosto difficile a causa di suo marito. Non soltanto, infatti, l’uomo era dipendente dall’alcool, ma non voleva affatto che sua moglie riprendesse in mano la sua vita. E tentava in tutti modi, quindi, di ostacolarla. A dispetto di quello che si credeva, però, la donna è riuscita a portare a termine un percorso davvero sensazionale, dimagrendo tantissimi chili. Oggi, come ci mostra anche il suo canale social, appare completamente diversa da come si è presentata a Vite al Limite, ma siete curiosi di vederla? Così come quella Marla, anche questa trasformazione vi farà venire i brividi!

Oggi è diversa dopo Vite al Limite, ma com’era prima? Eccola qui

Era esattamente l’ottava stagione di Vite al Limite quando Lidsey Witte si presentava alla clinica di Houston per ritornare in forma. Ed ancora oggi, a distanza di anni dalla sua partecipazione, abbiamo potuto constatare quanto il suo corpo sia completamente cambiato da allora. Un po’ come quello di Tiffany, avete ragione! Lindsey, però, ha fatto molto di più: pensate, da un peso massimo di 294 kg, la donna è riuscita a dimagrire ben 96 kg.

Seppure dalla clinica del dottor Nowzaradan la Witte sia uscita con 198 kg, sembrerebbe che abbia continuato a rispettare il regime alimentare impostole dal chirurgo iraniano, ottenendo dei risultati davvero sorprendenti. Oggi si mostra così ed è davvero bellissima, ma com’era prima? Siamo certi che anche voi, leggendo questa storia, ve lo siete chiesti. Ecco di che cosa parliamo:

Il cambiamento è davvero sconvolgente, vero? Questo, però, non fa altro che sottolineare quanto la sua forza di volontà sia stata davvero immensa.