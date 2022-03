C’è una grossa e clamorosa novità per Pechino express 2022: non era mai accaduto prima d’ora, ne vedremo sicuramente delle belle.

Siete pronti ad una nuova e travolgente edizione di Pechino Express? A partire da questa sera, Giovedì 10 Marzo, Costantino Della Gherardesca sarà al timone di un nuovo viaggio.

Intitolato La rotta dei Sultani, il viaggio di Pechino Express 2022 presenta delle tappe davvero impressionanti. Si parte, infatti, dalla Cappadocia. E si arriva fino agli Emirati Arabi. Davvero incredibile, non c’è che dire. In attesa di poter vedere ogni cosa molto più da vicino, però, vi anticipiamo che questa edizione dell’adventure reality presenta una grossa novità in arrivo. Sappiamo benissimo che sono diversi anni, ormai, che Pechino Express va in onda. In nessuna delle sue edizioni, però, c’è stato qualcosa del genere. Si tratta, infatti, di una novità davvero assoluta! Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio: che ‘svolta’!

Incredibile novità a Pechino Express 2022: ‘svolta’ clamorosa, mai successo prima

Anche voi non vedete l’ora che arrivi stasera per gustarvi la prima puntata di Pechino Express 2022? Come darvi torto! In attesa di poter vedere tutte le coppie in azione e scoprire come andrà a finire questa prima tappa, c’è una clamorosa novità di cui non possiamo fare a meno di informarvi.

Tutti conoscono Pechino Express e tutti conoscono le dinamiche del gioco. A partire da questa edizione, però, vi è una clamorosa novità in arrivo. Nel corso degli anni precedenti, come ricorderete, abbiamo visto i concorrenti chiedere passaggi a perfetti sconosciuti per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal gioco. Da Pechino Express 2022, invece, sembrerebbe che questo sia ancora possibile, ma con una piccola aggiunta. Sul web, infatti, si legge che i passeggeri potranno sempre chiedere passaggi alle automobili di passaggio, ma potranno fare anche uso di altri mezzi di trasporto. Parliamo di treni e di barche, ma anche di dromedari per attraversare il deserto e, addirittura, trattori. Insomma, un vero e proprio viaggio all’insegna dell’avventura.

Se questi sono i presupposti, immaginiamo che questa sarà un’edizione davvero indimenticabile. Cosa ne pensate?