Pechino Express, chi è Bugo: età, curiosità e qual è il suo vero nome

Bugo sarà uno dei concorrenti della nuova stagione di Pechino Express, cosa sappiamo di lui? Qual è il suo vero nome? Conosciamolo meglio

A partire da questa sera alle ore 21:15 su Sky Uno ritorna l’attesissimo appuntamento con Pechino Express.

Un vero e proprio ‘adventure-game’ dove i personaggi in gara che parteciperanno in coppie, attraverseranno varie tappe lungo il loro viaggio verso la meta asiatica. Il cast d’eccezione di questa nuovissima edizione vede protagonisti numerosi volti noti nel mondo dello spettacolo pronti a partire con il loro zaino in spalla per questa nuovissima avventura. Chi vincerà? Solo il lungo percorso potrà dircelo! Fra i concorrenti di questa nuova edizione di Pechino Express, ci sarà anche lui, Bugo. Cosa sappiamo di lui? Conosciamo meglio il concorrente in gara, sapete qual è il suo vero nome?

Pechino Express, qual è il vero nome di Bugo? Conosciamolo meglio

Classe ’73, Bugo è nato a Rho in provincia di Milano ed ha vissuto la sua adolescenza a Cirano in provincia di Novara. Nella primissima età adolescenziale ha cominciato a manifestare particolare interesse per la letteratura e per la musica alla quale si è appassionato facendo di essa il suo mestiere. Il servizio di leva lo costringe ad allontanarsi per un po’ dalla sua passione che tuttavia Bugo non abbandona nemmeno durante la sua esperienza da militare. Di fatti, proprio durante il periodo in cui presta servizio militare impara a suonare la chitarra.

Nel 1992 fonda una band insieme a colui che è oggi il suo migliore amico ed anche compagno d’avventura nella nuovissima edizione di Pechino Express, Cristian Dondi. Nel ’99 però il cantante decide di dedicarsi alla carriera da solista e così comincia a comporre musica per il suo primo album, La prima gratta, che pubblica nel 2000. Ma sarà il secondo album che comincerà a dargli notorietà, Sentimento Westernato.

Ma qual è il vero nome di Bugo? E cosa sappiamo della sua vita privata e sentimentale? Cristian Bugatti in arte ‘Bugo’, è sposato ed ha un figlio. Sua moglie si chiama Elisabetta ed i due sono convolati a nozze nel 2011, si sono sposati in India.

Lo vedremo insieme al suo compagno d’avventura vivere questa nuova esperienza, dal quale non si è detto affatto spaventato! E allora, zaino in spalla, pronto a partire, Pechino Express lo aspetta!