Prima del GF Vip Giucas Casella è stato concorrente in un altro famoso reality: ricordate quale?

Giucas Casella prima del GF Vip aveva già partecipato ad un famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Il Grande Fratello Vip sta per terminare, il 14 marzo si conclude questo viaggio durato mesi e mesi. Questa è l’edizione che ha segnato un record perchè è la più lunga in assoluto. Questa sera scopriremo chi tra i concorrenti andrà in finale e chi abbandonerà la casa ad un passo dalla fine.

Al momento al televoto ci sono Barù e Manila Nazzaro ma è possibile che ci sia un nuovo televoto flash. Per Giucas Casella la settimana scorsa c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Il concorrente era stato eliminato nel confronto con Davide, Miriana, Antonio e Sophie. L’ha scoperto in studio, trovandosi con Silvestri. Ma tra le mani avevano ancora il biglietto di ritorno e proprio il paragnosta aveva il rientro in casa. Un colpo di scena che ha sorpreso in positivo tutto il pubblico e gli stessi concorrenti felici di poterlo rivedere in casa. Casella non ha mai negato che gli piacerebbe arrivare in finale. Ora lo stiamo vedendo nella casa del GF Vip ma ricordate in quale altro reality l’abbiamo già visto?

Prima del GF Vip Giucas Casella aveva già partecipato ad un reality: ricordate quale?

Giucas Casella è un concorrente del Grande Fratello Vip. E’ entrato nella casa a settembre, quando il reality ha esordito. A dicembre, quando c’era la possibilità di andare via o restare, ha scelto di non abbandonare il gioco.

Lui ha vissuto in pieno un vero e proprio colpo di scena. La settimana scorsa era stato eliminato al televoto ma ha scoperto di avere il biglietto di ritorno. Il paragnosta è molto amato dal pubblico e in molti vorrebbero che arrivasse in finale. Questo lo scopriremo solo questa sera nella semifinale. Forse non tutti ricordano che proprio Giucas in passato aveva già partecipato ad un altro famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Il paragnosta è stato concorrente de L’Isola dei famosi nel 2018, partecipando alla tredicesima edizione. Purtroppo per problemi di salute dopo sei settimane è stato costretto a ritirarsi.