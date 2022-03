Rosa Perrotta ha mostrato un angolo della sua nuova casa, l’avete visto? Rappresenta tutto quello che le donne vorrebbero: che spettacolo.

Ne è passato di tempo da quando Rosa Perrotta, splendida come sempre, si presentava alla ‘corte’ di Maria De Filippi per cercare l’anima gemella. Era esattamente il 2017 quando la giovanissima campana si presentava a Uomini e donne e – dopo un percorso piuttosto inteso – sceglieva Pietro Tartaglione.

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno iniziato una splendida storia d’amore, culminata nella nascita dei loro due figli. In questi quasi 5 anni di relazione, la coppia non si è fatta mancare assolutamente. Come tutti, anche loro hanno attraverso un momento buio, ma – grazie alla forza del loro amore – ne sono riusciti ad uscire più forti ed innamorati di prima. Ad oggi, infatti, insieme ai piccoli Ethan ed Achille, sono felici ed uniti più che mai. Ma non solo. Quello che rende speciale Rosa e Pietro, è proprio la loro progettualità. Diversi mesi dopo la nascita del loro primogenito, la coppia ha deciso di trasferirsi a Milano per ragioni lavorative. E, poco tempo fa, ha scelto di trasferirsi in una nuova casa più adatta per loro. A proposito, voi l’avete vista? C’è un angolo che farebbe impazzire chiunque.

Rosa Perrotta quell’angolo di casa è pazzesco: fa impazzire tutti!

Se la casa napoletana di Stefano De Martino vi ha lasciato a bocca aperta per quel ‘dettaglio’ incredibile, vedere il nido d’amore di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione vi metterà davvero i brividi. Così come Gwyneth Paltrow, anche l’ex tronista di Uomini e donne ha pensato di dedicare un angolo completamente per sé. Vi assicuriamo: tutte le donne lo desidererebbero!

A mostrare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram, dove è attivissima. Alcuni giorni fa, attraverso un reel social, Rosa Perrotta ha condiviso col suo pubblico un angolo pazzesco della sua casa. Si tratta di una vera e propria stanza armadio, dove può creare dei look incredibili, dei make up sfavillanti e degli abbinamenti pazzeschi. Davvero incredibile!

Diteci la verità: chi è non vorrebbe nella propria casa una stanza armadio?