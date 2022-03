Silvia Toffanin, adesso si può festeggiare: splendida notizia

Silvia Toffanin, adesso si può festeggiare: la conduttrice di Verissimo è pronta a sorprenderci ancora.

Silvia Toffanin è alla conduzione di Verissimo, programma televisivo italiano, dal 2006. Il genere può considerarsi tra il rotocalco, il talk show e il costume. Prima di prendere il timone, la conduttrice ha svolto un altro ruolo. Ha curato in qualità di giornalista di moda una rubrica che le era riservata all’interno.

A Verissimo, in ogni puntata, vengono intervisti diversi ospiti. Nel corso di queste interviste possono venir fuori dettagli che noi telespettatori non conoscevamo ancora, o anche retroscena, confessioni inaspettate. Quello che però sappiamo è che tutte le volte le emozioni sono infinite. La nuova stagione è stata accompagnata da una grande novità. Il programma di Silvia Toffanin, come abbiamo visto, non va in onda solo il sabato, ma anche la domenica, dopo Amici. Negli ultimi giorni in riferimento a Verissimo è arrivata una notizia importantissima, in molti sicuramente lo speravano.

Silvia Toffanin, adesso si può festeggiare: c’entra Verissimo, arriva la notizia che tutti attendevano

La nuova edizione di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su canale 5, è iniziata con una grande novità. Se nelle edizioni precedenti l’abbiamo visto in onda solo il sabato pomeriggio, quest’anno è stato trasmesso anche di domenica e ancora oggi è così.

Come concordato, Verissimo doveva andare in onda di domenica fino a marzo. A quanto pare però, le sorprese non finiscono qui. A quanto pare Silvia Toffanin ha accettato la proposta del suo compagno ed editore Pier Silvio Berlusconi, ovvero quella di continuare ad andare in onda con il programma di canale 5 anche di domenica.

E’ stato il direttore di rete Giancarlo Scheri a dare l’annuncio tramite l’account Twitter Qui Mediaset: “Grazie Silvia Toffanin! Canale 5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta!”, questo il messaggio riportato che non sembra lasciare più dubbi. Ebbene, Verissimo non si ferma la domenica ma continuerà ad andare in onda anche dopo il periodo concordato. I telespettatori possono continuare a vivere ed emozionarsi grazie alle interviste degli ospiti di Silvia Toffanin.