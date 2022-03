Ultima Fermata, svelato il nome della conduttrice del nuovo programma di Maria De Filippi, in onda dal 23 marzo 2022.

Ci siamo! Manca davvero poco alla partenza della nuova trasmissione targata Maria De Filippi. Si tratta di Ultima Fermata, docu reality dedicato alle coppie. Dopo Temptation Island, arriva una nuova trasmissione con protagoniste coppie in crisi, che, al termine del percorso, decideranno se proseguire la loro vita insieme o su due binari diversi. La prima puntata dovrebbe arrivare già a marzo, ma chi ci sarà a condurre?

Ebbene, inizialmente si è parlato di una voce narrante, che avrebbe raccontato le vicende dei protagonisti senza mai mostrarsi in volto. Da qualche ora, però, è arrivata una piacevole conferma: ci sarà una conduttrice, che interverrà tra una fase e l’altra dei racconti, senza però interagire mai con i protagonisti. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Ultima Fermata sta per arrivare su Canale 5: la conduttrice è proprio lei

Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, arriva un nuovo programma, pronto a raccontare nuove sfumature delle storie d’amore. Si tratta di Ultima Fermata, che dovrebbe partire il 23 marzo 2022, su Canale 5. E, a gran sorpresa, avrà una conduttrice! Alla voce narrante, infatti, sarà associato anche un volto… e che volto!

A condurre Ultima Fermata sarà proprio lei, Simona Ventura! A confermarlo è stata proprio lei, a Fanpage.it: “Ebbene sì! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito di Maria De Filippi che ringrazio infinitamente insieme alla fascino pgt ad essere testimone di Ultima Fermata”. Non si tratta della prima esperienza simile per la Ventura, che nel 2018 ha condotto Temptation Island Vip, ritrovandosi a commentare anche le vicende sentimentale del suo ex marito Stefano Bettarini e la sua nuova compagna Nicoletta Larini.

Simona ringrazia anche la Rai, per averle “permesso” questa visita a Mediaset: “Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito’, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai 2 (con la meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai 2.”. La conduttrice, quindi, continuerà con entrambi gli impegni, dividendosi tra Rai e Mediaset.

Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova trasmissione per scoprire i segreti dei protagonisti. Noi non vediamo l’ora, e voi?