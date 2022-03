Uomini e Donne, Fabio Colloricchio l’ha regalato alla fidanzata: costa 7mila euro; una sorpresa meravigliosa per il suo compleanno.

Questo è un amore nato in tv, nel corso di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei famosi. Parliamo dell’amore nato tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, che, dopo essersi conosciuti nel reality spagnolo, non si sono separati più. E, da poco, è arrivata una meravigliosa notizia: saranno presto genitori!

L’ex tronista di Uomini e Donne diventerà papà di una femminuccia, che si chiamerà Gala. Ma non è stata l’unica festa di questi giorni, per la coppia. Qualche giorno fa, infatti, la bellissima Violeta, anche lei ex tronista nella versione spagnola di Uomini e Donne, ha compiuto 28 anni. E, per l’occasione, Fabio l’ha sorpresa con un regalo che ha lasciato la showgirl completamente senza parole. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, il regalo di Fabio Colloricchio per la sua fidanzata Violeta vi lascerà di stucco: vale 7 mila euro

“Questo è troppo, sei pazzo!”. Sono queste le parole che Violeta Mangrigan ha esclamato quando si è trovata davanti il regalo che Fabio ha pensato per il suo 28 esimo compleanno. La ragazza ha scartato il pacchetto ed è rimasta letteralmente senza parole, felicissima per la sorpresa. Cosa conteneva il pacchetto rosso?

Si tratta di un bracciale in oro, con diamanti, firmato Cartier, che costa circa 7 mila euro. Un bracciale che si abbina ad un anello, dal valore di due mila euro, regalatole in precedenza sempre da Fabio. Ecco alcune immagini condivise su Instagram:

Eh si, un compleanno davvero da favola per Violeta, che come abbiamo detto è in dolce attesa di una bambina. Fabio e Violeta si sono conosciuti nel 2019, poco dopo il termine della storia tra l’argentino e Nicole Mazzocato, la corteggiatrice che scelse a Uomini e Donne. I due sono stati insieme per circa tre anni, ma senza lieto fine. Il lieto fine, però, adesso è arrivato, ed è più bello che mai! Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa splendida coppia… in attesa della piccola Gala!