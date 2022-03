Nel corso della sua intervista a Verissimo, Laura Chiatti ha spiegato il motivo per cui è dimagrita: cosa ha rivelato a Silvia Toffanin.

Per l’inizio di questa nuova fiction di Canale 5 intitolata “Più forti del destino”, scelta migliore del cast non poteva affatto esserci. Oltre a Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, ad interpretare il ruolo della splendida Lucilla, vi è proprio lei: Laura Chiatti!

Dopo aver ascoltato le parole di Giulia Bevilacqua e la giovane Dharma nello studio televisivo di Cologno Monzese, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di invitare nella puntata di Domenica di Verissimo anche l’altra protagonista della fiction: la bella Laura Chiatti! È proprio in quest’occasione che l’attrice di Castiglione del Lago si è raccontata come mai prima d’ora. Oltre a spiegare a parole il profondo amore che la lega ai suoi figli e che, spesso e volentieri, l’ha portata a rifiutare proposte di lavoro, la moglie di Marco Bocci ha anche spiegato anche il motivo per cui, in questo ultimo periodo, è dimagrita. “Sto bene, sono in salute”, ha detto Laura Chiatti. Scopriamone di più.

Perché Laura Chiatti è dimagrita? È lei stesso a dire ogni cosa

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Laura Chiatti ha raccontato alla padrona di casa di Verissimo di imbattersi in diverse occasioni in commenti poco carini che riguardano il suo aspetto fisico. “Io sono molto aperta al giudizio, facendo questo lavoro è ovvio che devi essere pronta a ricevere giudizi negatici. Quello che mi infastidisce ed intristisce, è quando questo supera il confine che è quello della maleducazione e della mancanza di rispetto”, ha iniziato a dire, specificando di essere solita rispondere alle offese quando lo ritiene necessario.

“Ultimamente sono abbastanza massacrata dal punto di vista fisico perché mi trovano troppo magra”, ha continuato a dire. Ebbene. La sua forma fisica non può assolutamente passare inosservata, ma perché Laura Chiatti è dimagrita? A Silvia Toffanin, l’attrice ha rivelato di aver scoperto di avere diverse allergie e di essersi rivolta ad un nutrizionista. Ad oggi, però, sta bene ed ha perso quei chili che aveva assunto nel corso delle sue due gravidanze. “Fin quando ricevi giudizi che parlano di malattia, è qualcosa che mi disturba. Conosco molte persone che soffrono di anoressia ed è molto grave”, ha concluso.

Avete seguito la prima puntata di “Più forti del destino”?