Victoria Cabello da piccola: spunta una vecchia foto, com’è cambiata

Avete mai visto Victoria Cabello da piccola? Sui social spunta una sua vecchia foto, com’è cambiata in tutti questi anni: clamoroso.

A distanza di alcuni anni dalla sua ultimissima partecipazione sul piccolo schermo, Victoria Cabello è pronta a ritornarvi. E a conquistare, ancora una volta, tutti. Insieme al suo compagno di squadra e ad altri 19 concorrenti, l’amatissima conduttrice sarà una delle concorrenti di Pechino Express 2022.

Proprio a partire da questa sera, Giovedì 10 Marzo, andrà in onda la primissima puntata di Pechino Express. Ambientato nei paesi dell’Est, questa nuova edizione dell’adventure reality è pronto a regalare delle emozioni davvero incredibili. D’altra parte, il cast che è stato scelto è davvero stellare! Avete visto che tra tutti i concorrenti, c’è anche Victoria Cabello? Ebbene. In attesa della puntata di questa sera, siamo andati a spulciare un po’ il suo canale Instagram. Ed oltre a tutti gli scatti che mirano a sottolineare la sua simpatia e il suo umorismo, non abbiamo potuto fare a meno di notare uno scatto del passato. A quanto pare, sembrerebbe che qui Victoria fosse davvero piccola. Siete curiosi di vederla anche voi e, soprattutto, di vedere com’è cambiata? Ci pensiamo subito!

Victoria Cabello da piccola: com’è cambiata? Da non credere

Attivissima sul suo canale Instagram, Victoria Cabello vanta di un profilo social ricco di scatti. In effetti, dando uno sguardo un po’ più approfondito, ne abbiamo rintracciati davvero tantissimi, ma soprattutto ognuno differente dall’altro. Tra questi, non abbiamo potuto fare a meno di notare una foto del passato in cui la Cabello era molto piccola.

Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo dello scatto, sembrerebbe che Victoria Cabello avesse soltanto 15 anni in questa foto. Tuttavia, quello che non passa affatto inosservato è l’enorme somiglianza che la Cabello di oggi ha con quella del passato. Insomma, in parole povere: nonostante siano passati degli anni, l’amatissima conduttrice non è affatto cambiata! Non credete affatto alle nostre parole? Guardate coi vostri stessi occhi, non ve ne pentirete affatto:

Che abbia solo 15 anni o qualcuno in più, poco cambia: Victoria Cabello è sempre fantastica! La seguirete in questa nuova avventura? Noi assolutamente si!