Le anticipazioni della seconda puntata di Più forti del destino ci dicono che accadrà davvero di tutto: occhi puntati su Rosalia, perché.

Di serie televisive ce ne sono state in questi ultimi mesi e, nei prossimi che verranno, ci saranno anche tanti graditissimi ritorni, ma Più forti del Destino ha battuto qualsiasi tipo di aspettativa. Dopo il finale choc di Fosca Innocenti, il Venerdì sera sarà occupato da questa nuova fiction. Tanto è vero che proprio oggi, Venerdì 11 Marzo, andrà in onda la sua seconda puntata. Cosa ci dicono le anticipazioni?

Vi è piaciuta questa prima puntata di Più forti del destino? Ambientata nella Palermo dell’Ottocento, la fiction racconta le vicende di tre donne Rosalia, Costanza e Arianna, le cui sorti si troveranno intrecciate molto presto. Chi per un motivo e chi per un altro, infatti, avverte l’esigenza di scappare dalla società dell’epoca per iniziare una nuova vita. Tra qualche ora, come dicevamo precedentemente, andrà in onda la sua seconda puntata, ma siete curiosi di sapere quali sono le sue anticipazioni? Su Mediaset Play, si legge che accadrà davvero di tutto. Fate molta attenzione, però, a quello che accadrà a Rosalia!

Ispirata a fatti realmente accaduti, la prima puntata di Più forti del destino ha conquistato tutti. È proprio per questo motivo che in tantissimi si chiedono che cosa accadrà stasera. Le anticipazioni di questa seconda puntata sono davvero clamorose, ecco perché.

Ad avere le peggio durante quel famoso incendio, sono state proprio Rosalia ed Arianna. Entrambe, infatti, risulteranno morte, ma la realtà è ben altra. La prima, di cui i panni sono vestiti da Laura Chiatti, è stata fatta prigioniera da Donna Elvira, interpretata da Loretta Goggi, la quale farà di tutto per far continuare alla giovane il suo soggiorno presso la sua dimora. La seconda, che sappiamo essere Giulia Bevilacqua, prenderà la palla al balzo per lasciare suo marito. E volere iniziare una nuova vita con Saverio. Molto presto, però, si renderà conto che questo non sarà affatto possibile: il suo consorte è sulle loro tracce. Riuscirà a trovarli? Anche Costanza, però, non se la passa affatto bene. Consapevole di non amare più suo marito, ha seria intenzione di scappare con Libero. Un sogno irraggiungibile, però! Non soltanto, infatti, il giovane dovrà fare i conti con un’accusa di strage, ma la stessa Costanza, ovvero la giovane Dharma Mangia Woods, si renderà conto che se salta il matrimonio con Antonio, le sorti della sua famiglia saranno tragiche.

Insomma, accadrà davvero di tutto. Noi non ce la perderemo, voi?