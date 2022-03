Avete mai visto la casa di Andrea Damante? Un vero e proprio spettacolo

Andrea Damante ed Elisa Visari convivono in uno strepitoso appartamento nel cuore di Milano: scopriamo com’è la loro casa!

Sempre più innamorati, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante e la giovane attrice Elisa Visari sono una delle coppie più belle ed ammirate. Entrambi seguitissimi sui social, i due hanno mostrato la loro splendida casa alle telecamere di MTV Cribs e vi assicuriamo che le immagini lasciano di stucco!

Lui è stato in assoluto uno dei protagonisti del famoso dating show di Canale 5 rimasti nella storia del programma e la sua lunga storia con Giulia De Lellis ha fatto sognare migliaia di fan. Oggi è un dj ed influencer di enorme successo. Elisa ha già all’attivo vari ruoli in film e fiction importanti come A casa tutti bene di Gabriele Muccino e Don Matteo 11.

Andrea ed Elisa vivono insieme nel capoluogo lombardo, molto probabilmente in zona Porta Nuova da quello che si riesce ad intuire dalle foto postate via social. Il loro è un nido d’amore molto particolare, vediamo perché!

La casa di Andrea Damante ed Elisa Visari è davvero unica: che stile!

Come mostrato da MTV Cribs, l’appartamento è di dimensioni notevoli e si trova ai piani alti di un edificio costruito di recente. Molto luminosa, la casa presenta un salotto molto ampio con un divano bianco enorme. Il parquet di colore chiaro e le grandi vetrate creano un’atmosfera rilassante e raffinata, senza mai perdere il tocco moderno.

Accanto alla living room, si trova la sala da pranzo: proprio qui, c’è la vera ‘chicca’ ossia un giardino d’inverno stile “jungle”. Questa mini giungla è forse l’angolo più caro alla coppia perché rappresenta un’oasi di pace nel caos della metropoli. Lo stesso Damante ha ammesso che è stato proprio questo dettaglio a spingerlo a scegliere la casa!

Nella dimora di un dj non può certo mancare uno studio di registrazione: qui Andrea si dedica alla sua grandissima passione per la musica e si può dire che sia la stanza che gli sta maggiormente a cuore.

Insomma, non si può negare che la dimora di Andrea Damante non rispecchi appieno la sua personalità: e voi ve la immaginavate così?