Dopo l’eliminazione dal GF Vip è tornata sui social: la prima Instagram story di Sophie non è passata inosservata.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Ma, proprio a pochi passi dalla finale, ha dovuto abbandonare la casa, battuta al televoto da Barù. Parliamo di Sophie Codegoni, l’ex tronista di Uomini e Donne che, a soli 20 anni, ha dimostrato di avere carattere e personalità da vendere.

I fan l’hanno amata e supportata sin dal primo giorno in casa e, ovviamente, attendevano con ansia il ritorno sui social della loro beniamina. Che è arrivato qualche ora fa, con una story su Instagram che non poteva passare inosservata. Curiosi di vedere di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Sophie Codegoni torna sui social dopo il GF Vip: avete visto la prima story su Instagram?

Sophie Codegoni è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute del GF Vip 6. Eliminata in semifinale, l’ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata a 360 gradi, conquistando il pubblico con la sua determinazione e la sua grande maturità, nonostante la sua giovane età. Ma non ha conquistato solo i telespettatori: nella casa, Sophie ha trovato il grande amore in Alessandro Basciano. I due hanno creato un feeling non appena lui è entrato in casa: Sophie ha interrotto la sua altalenante frequentazione con Gianmaria Antinolfi proprio per viversi questa nuova emozione con Alessandro. E, dopo poco, i due non hanno potuto nascondere i loro sentimenti, dichiarandosi amore reciproco. Un amore che è cresciuto sempre più e che, siamo certi, continuerà anche fuori dalla casa. Indovinate un po’ chi c’era nella prima Instagram story della Codegoni, in auto con lei? Date un’occhiata:

Eh si! Finalmente Sophie e Alessandro possono viversi la loro quotidianità fuori dalla casa. E, da quanto si è evinto durante la puntata di ieri, il bel Basciano ha già trovato una casa a Milano dove andranno a vivere insieme. Che dire, una coppia meravigliosa alla quale auguriamo tutta la felicità del mondo. A voi piacciono insieme?