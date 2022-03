Era la ‘rivale’ di Soleil Sorge a Uomini e Donne: com’è oggi e che cosa fa

Era la ‘rivale’ di Soleil Sorge a Uomini e Donne, vi ricordate di lei? Ecco com’è oggi e che cosa fa dopo la delusione nel dating show.

Vi sareste mai aspettati l’eliminazione di Soleil Sorge ad un passo dalla finale? Noi assolutamente no, eppure il pubblico ha preferito Davide Silvestri come terzo finalista di questa edizione. Niente paura, però: molto presto, la bella Sorge ritornerà sul piccolo schermo.

Sappiamo benissimo che l’esperienza al GF Vip di Soleil Sorge non è stata affatto la prima. Dopo aver partecipato a Miss Italia, incantando tutti con la sua bellezza, la modella è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, riuscendo a conquistare anche il cuore di Luca Onestini. A proposito del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, ricordate chi è stata la sua ‘rivale’ nel programma di Canale 5?Le due giovanissime ragazze, come ben sapete, si sono contese l’aitante tronista fino alla fine, ma soltanto l’italo americana riuscì nel suo intento. Cosa sappiamo, però, sull’altra? In molti la ricorderanno, lei si chiama Giulia Latini. Ed oltre che per la sua bellezza, la giovanissima romana ha conquistato tutti con la sua genuinità. Scopriamo com’è oggi e che cosa fa.

‘Rivale’ di Soleil a Uomini e Donne: ecco oggi Giulia Latini, sempre bellissima

All’epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, Giulia Latini è riuscita facilmente a conquistare l’attenzione su di sé. Oltre che per la sua bellezza, infatti, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini ha lasciato impressionati tutti anche per la sua semplicità e spontaneità, per niente tipica delle ragazze della sua età. È proprio per questo motivo che il successo riscontrato nel dating è stato davvero spietato. Cosa sappiamo sul suo conto oggi? Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione al programma, ma che fine ha fatto oggi Giulia Latini?

Subito dopo essersi presentata nello studio di Uomini e Donne, Giulia Latini ha cavalcato l’onda del successo. Ed ancora oggi è amatissima. Su Instagram è seguitissima. E, con la sua genuinità, rappresenta una delle influencer più amate. Eccola qui in tutto il suo splendore:

Saranno anche passati anni dalla sua partecipazione a Uomini e donne, ma Giulia è sempre bellissima. Siete d’accordo?