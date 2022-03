Michela Quattrociocche ha esordito con ‘Scusa ma ti chiamo amore’, ma che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita dopo il successo.

Vi ricordate di lei? Stiamo parlando proprio della splendida e giovanissima Michela Quattrociocche. Esordita sul grande schermo nel 2008 con il film ‘Scusa ma ti chiamo amore’, la giovanissima romana ha saputo cavalcare la cresta dell’onda sin da subito.

Nata a Roma il 3 Dicembre del 1988, Michela Quattroccioche ha voluto da sempre diventare un’attrice. L’anno del suo esordio, però, arriva soltanto nel 2008. È proprio in quest’occasione che, dopo aver superato diversi provini, debutta al cinema nei panni di Niki, giovanissima protagonista del film ‘Scusa ma ti chiamo amore’. Per la prima volta sul grande schermo e, soprattutto, per la prima volta sul set di un film, l’esperienza della Quattrociocche riscuote un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, dopo questa sua prima esperienza, prende parte a tante altre. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Nel 2010, infatti, prende parte al film ‘Sharm El Sheikh – un’estate indimenticabile’ con Enrico Brignano. E negli anni seguenti diventa la protagonista di diversi videoclip musicali. Com’è cambiata, però, oggi la sua vita?

Che fine ha fatto oggi Michela Quattrociocche?

Dopo l’esordio nel film ‘Scusa ma ti chiamo amore’, quindi, Michela Quattrociocche ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, qualche anno più tardi, ha preso parte anche al sequel ‘Scusa ma ti voglio sposare’, ma è stata la protagonista di tanti altri film e videoclip musicali. Da diversi anni a questa parte, però, la bella Michela non figura più come presenza fissa. Per questo motivo sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi?

A quanto pare, sembrerebbe che Michela Quattrociocche abbia detto ‘addio’ al grande schermo e che adesso si dedica completamente alla sua vita da mamma. Il suo Instagram non soltanto è ricco di tantissimi scatti fotografici incantevoli, ma anche diversi che la ritraggono in compagnia dei suoi due figli. E del suo attuale compagno.

Vi piacerebbe poterla rivedere sul grande e piccolo schermo?