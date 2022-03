Estroversa sin da bambina: riuscite a riconoscerla? Oggi è una star sui social e in tv; non si parla che di lei!

Attraverso i social, tantissimi personaggi famosi condividono foto e video del loro passato, dagli scatti tra i banchi di scuola ai ricordi degli esordi in carriera. Le foto ricordo preferite, però, sono senz’altro quelle in cui si mostrano da bambini. Come questa che, poche ore fa, una delle donne più chiacchierate del momento ha condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram.

Uno scatto dolcissimo, in cui la showgirl si mostra nella sua versione ‘mini’: proprio come adesso, anche da bambina era solare ed estroversa. E il suo sguardo vispo e da ‘furbetta’ non è affatto cambiato nel tempo. Avete capito di chi si tratta? Non si parla che di lei in questi ultimi mesi!

Riuscite a riconoscere questa bambina solare ed estroversa? Non si parla che di lei in tv

“Le parole ed i pensieri che mi girano in testa sono tanti. Vorrei fermarli tutti perché in ogni frame c’è un ricordo che mi appare, in ogni istante c’è tantissima vita.” Queste le parole con cui è iniziato il lungo messaggio sui social dell’amatissimo personaggio tv. Un post che è arrivato dopo ben sei mesi…Il motivo? Stiamo parlando di una delle concorrenti più in vista del GF Vip, uscita dalla casa proprio qualche giorno fa. E non una concorrente qualsiasi, ma una grande protagonista di questa edizione. Guardate bene quella bambina, l’avete riconosciuta?

Si tratta proprio di lei, Soleil Sorge, che ha lasciato la Casa del GF Vip a pochi giorni dalla finale: l’ex di Uomini e Donne è stata battuta al televoto da Davide Silvestri, che è diventato finalista. Nonostante questo, Soleil è super felice e soddisfatta dell’esperienza vissuta in casa e ringrazia tutti per il supporto ricevuto durante questi sei mesi.

Ma per i fan di Soleil potrebbe già esserci una bellissima notizia: a quanto pare, sarà proprio lei una dei giudici de La Pupa e il Secchione, che sta per partire su Canale 5. Manca solo la conferma, che dovrebbe arrivare durante la finale di lunedì: secondo le ultime indiscrezioni sarà proprio Barbara D’Urso ad annunciarlo in diretta. Non ci resta che attendere qualche giorno e scoprire tutte le novità.