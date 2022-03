Forse non tutti sanno chi è la sorella di Laura Chiatti: la bellezza è proprio una dote di famiglia

Da anni Laura Chiatti incanta il pubblico col suo talento e la sua evidente bellezza, ma chi di voi ha mai visto sua sorella?

Da quando nel lontano 1998 debuttò giovanissima nel film Laura non c’è di Antonio Bonifacio, tratto dalla omonima canzone di Nek, Laura Chiatti è diventata una delle attrici italiane maggiormente apprezzate. Nel suo curriculum troviamo film di registi famosissimi come Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Francesca Comencini, Pupi Avati e fiction di grande successo come Carabinieri e Incantesimo 7.

Di recente vi abbiamo parlato della sua passione per il canto, verso cui da adolescente intendeva indirizzare la sua carriera, ma vedendola sul set non si può dire che le manchi il talento nella recitazione!

Proprio mercoledì 9 marzo è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della fiction Più forti del destino di cui Laura è co-protagonista insieme a Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods. Bisogna ammettere che anche in questa occasione Laura non ha deluso le aspettative dei fan.

Anche la sua vita privata è da sempre argomento che suscita grande interesse: nel 2014 ha sposato il collega Marco Bocci da cui ha avuto due figli, Enea e Pablo. Nell’ultimo periodo l’attrice umbra ha perso qualche chilo (pur rimanendo ugualmente splendida) e proprio domenica scorsa ha spiegato a Verissimo perché è dimagrita. Ciò che non tutti sanno è che Laura non è l’unica in famiglia ad essere così bella: conoscete sua sorella?

Chi è Elisa, sorella di Laura Chiatti: cosa sappiamo su di lei

Nata il 20 settembre 1977 a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, Elisa è un pilastro fondamentale nella vita di Laura. Le parole che quest’ultima ha usato per descriverla in una dedica su Instagram lo dimostrano pienamente. La definisce una presenza indispensabile, l’unica persona che sa davvero aiutarla a superare i momenti bui.

Uno di questi è stato senza dubbio quando Marco Bocci andò in coma per un herpes al cervello: Elisa e i genitori sono stati un supporto prezioso per sostenere Laura in quei giorni drammatici.

Affezionatissima ai nipoti Enea e Pablo, anche la sorella di Laura è madre di due figli. Data la sua riservatezza, non è noto se sia sposata o abbia un compagno né quale sia il suo lavoro. Grande tifosa della Juve, ama molto viaggiare.

L’immagine che vi mostriamo ritrae Elisa in tutto il suo splendore: la somiglianza con Laura non ha bisogno di essere sottolineata, sono praticamente due gocce d’acqua!

Che incanto!