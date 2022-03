GF Vip, “Poteva essere un’arma a doppio taglio”: perché Kekko dei Modà non ha fatto sorprese al cugino Davide

A Casa Chi, Kekko dei Modà rivela perché ha deciso di non fare sorprese a Davide: il cantante ha poi raccontato un episodio su Miriana.

Tra pochissimi giorni sapremo finalmente chi vincerà questa sesta edizione del GF Vip che tante emozioni e tanti colpi di scena ci ha regalato. Durante la puntata di ieri sera 10 marzo, Barù è stato eletto quarto finalista al televoto contro Sophie Codegoni. Il nobile toscano va così ad aggiungersi all’elenco dei concorrenti passati di diritto alla finalissima. Delia, Lulù e Davide.

Nelle ultime settimane l’attore è stato spesso al centro dell’attenzione per le forti discussioni avute con Lulù Selassié, ma allo stesso tempo anche per aver superato nomination molto difficili.

La sua personalità è venuta fuori forse più lentamente rispetto ad altri Vipponi, ma si può dire che il suo sia stato un percorso interessante che potrebbe riservare ancora dei colpi di scena in questi giorni.

Sappiamo che l’ex protagonista della soap Vivere è cugino del famoso Kekko Silvestre, leader dei Modà. In questi mesi, ha ricevuto da lui un emozionante videomessaggio, ma non una visita nella casa come forse molti si aspettavano. E’ stato proprio il cantante a rivelare a Casa Chi il motivo per cui ciò non è avvenuto.

GF Vip, Kekko dei Modà spiega perché non ha fatto nessuna sorpresa a Davide

Ospite a Casa Chi, l’artista ha raccontato il forte legame che lo unisce al cugino e di quando quest’ultimo gli annunciò in estate di voler entrare al GF Vip. “Gli ho chiesto se fosse sicuro di farcela”, ha detto ammettendo di non essere molto convinto che fosse una scelta giusta per Davide.

Kekko ha poi approfittato dell’occasione per spiegare una volta per tutte per quale motivo non abbia fatto visita al cugino facendogli così una bella sorpresa: “Io non sono andato in trasmissione ma ci tengo a dire perché. Il primo motivo è legato a dei problemi personali che mi hanno portato a rifiutare tutti gli inviti. Per cui per rispetto alle persone a cui ho detto di ‘no’ ho evitato”.

Ora si ritiene contento della decisione che, a suo avviso, è stata quella più vantaggiosa per il cugino: “Col senno di poi, il fatto di andare in trasmissione poteva essere anche un’arma a doppio taglio per Davide. Avrei potuto creare una antipatia nei suoi confronti. Il fatto che se la sia cavata da solo mi riempie ancora di più di orgoglio”.

Infine, l’artista ha menzionato un episodio che riguarda anche Miriana Trevisan alla quale cui Davide ha chiesto: “‘Tu che sei una sensitiva, secondo te viene?’ – ha raccontato – Allora Miriana si è messa con le mani così e lei ha risposto ‘non lo vedo qui dentro ma davanti a una macchina che ti aspetta’. Mi ha messo paura sta cosa”, ha concluso ridendo.

Secondo voi Silvestri potrebbe davvero vincere il GF Vip 6?