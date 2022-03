Al GF VIP i colpi di scena non mancano mai: arriva in diretta la proposta di matrimonio che sconvolge tutti: è successo davvero!

Se parliamo di colpi di scena allora non possiamo fare a meno di menzionare ciò che accade nella casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip si rivela sempre una vera scoperta e questa volta a lasciarci a bocca aperta è una proposta di matrimonio che arriva in diretta!

Manca pochissimo ormai alla puntata finale del GF VIP che decreterà pertanto il vincitore o la vincitrice di questa edizione che è stata dall’inizio alla fine una vera e propria scoperta. I concorrenti si sono messi in gioco in toto. Hanno discusso, sono nate incomprensioni, sono nati squilibri perché si sa mettere tutti d’accordo è un’impresa titanica. Ma non tutto è andato per il peggio perché oltre litigi e discussioni, anche l’amore ha fatto parte di questo Grande Fratello Vip. Abbiamo visto nascere delle storie d’amore nella casa più spiata d’Italia ed a poche settimane dalla finale, non ci siamo fatti mancare nemmeno una dolcissima proposta di matrimonio. Arriva in diretta al GF VIP e spiazza tutti!

GF VIP, la proposta di matrimonio lascia tutti senza parole

Una storia d’amore che ha avuto sin dall’inizio le telecamere puntate. Manuel e Lulù sono sin da subito finiti sotto le luci dei riflettori. Sebbene inizialmente sembrava che non ci fosse feeling.. La tenerezza, i baci e le effusioni che i due si sono scambiati all’interno della casa hanno poi fatto emergere la complicità che è nata fra loro poco a poco fino a diventare amore.

Manuel però poi ha abbandonato la casa, e Lulù è invece rimasta continuando il gioco arrivando di fatti in finale. Nella puntata andata in onda lo scorso Lunedì 7 Marzo, Lulù Selassié ha raccontato un po’ di più del suo passato ripercorrendo quelle tappe fondamentali che l’hanno segnata nel suo percorso di crescita. La giovane però rivela anche che l’esperienza affrontata al GF VIP è stata per lei la possibilità di potersi mettere in gioco e di poter crescere e cambiare, imparando quindi a conoscersi di più.

Mai si sarebbe aspettata di trovare anche l’amore, il GF VIP è stato per lei una meravigliosa scoperta. Ed è proprio durante la serata di Lunedì 7 Marzo, che Lulù si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per il suo Manuel. Dichiarazione che diventa inaspettatamente una dolcissima proposta di matrimonio.

Manuel fa sapere a Lulù di non vedere l’ora di riabbracciarla, mancano ormai pochi giorni e finalmente i due potranno nuovamente stringersi di nuovo. Lulù, sopraffatta dall’emozione del momento rivela a Manuel: “Voglio passare la vita con te, tra poco ci vediamo”. Ma non finisce qui, perché la dichiarazione d’amore diventa una proposta di matrimonio a tutti gli effetti. La principessina conclude infatti dicendo al suo ragazzo: “Ci sposiamo” – lasciando tutti senza parole.