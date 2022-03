In tanti voglio saperlo: quanti fratelli ha Francesco Facchinetti? I loro nomi

Francesco Facchinetti è nella giuria de Il Cantante Mascherato, ma sapete quanti fratelli ha? In molti se lo chiedono: i loro nomi.

Siete pronti ad una nuova puntata de Il cantante Mascherato? A partire dalle ore 21:30 di questa sera, Milly Carlucci si metterà al timone di nuovo appuntamento della sua seguitissima trasmissione. E siamo certi che, con nuovo esibizioni e maschere da svelare, regalerà al suo amatissimo pubblico delle ore spensierate e piene di musica.

Personaggio amatissimo da tutto il pubblico italiano per via della sua simpatia e della sua ilarità, Francesco Facchinetti fa parte della giuria de Il cantante mascherato da diversi anni. Ed, edizione dopo edizione, riesce a far divertire il suo pubblico. Siete convinti, però, di conoscere ogni cosa sul suo conto? Molto probabilmente si, ma vi sbagliate di grosso. Ad esempio, vi siete mai chiesti quanti fratelli abbia? Sappiamo benissimo che il buon Facchinetti è nato dalla relazione del mitico Roby con Rosaria Longoni. In pochissimi, però, sono a conoscenza di quanto la sua famiglia sia piuttosto numerosa. Cerchiamo di capire, infatti, tutto quello che occorre sapere sui suoi fratelli: chi sono e di che cosa si occupano.

Chi sono i fratelli di Roby Facchinetti?

Così come la sua carriera da artista, anche la vita privata di Roby Facchinetti è piuttosto intensa. Attualmente felicemente sposato con Giovanna Lorenzi, l’amatissimo cantante dei Pooh ha già un matrimonio alle spalle non andato affatto a buon fine ed un’altra relazione anch’essa naufragata. È proprio da quest’ultima che, come dicevamo precedentemente, è nato il mitico Francesco Facchinetti. A proposito di lui, sapete quanti fratelli ha?

Forse non tutti lo sanno, ma Francesco Facchinetti non è affatto figlio unico, bensì ha ben 4 fratelli: tre sorelle ed un fratello. Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di loro. Dal matrimonio di Roby Facchinetti con Mirella Costa, sono nate: Alessandra, oggi amatissima ed affermata stilita, e Valentina. Dalle seconde nozze con Giovanna Lorenzi, quelle celebrate nel 1989, invece, sono nati: Roberto e Giulia.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la famiglia di Francesco Facchinetti è davvero numerosissima. Nonostante questo, però, ciascuno di loro prova un amore sconfinato per l’altro. Complimenti.