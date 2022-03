“Mi vergognavo…”: Gerry Scotti, il racconto da brividi

Gerry Scotti: “Mi vergognavo”, il conduttore parla a cuore aperto di una storia per lui molto dolorosa, il racconto è da brividi

Amatissimo e seguitissimo in tv e sui social, Gerry Scotti è sicuramente un volto molto noto nel mondo dello spettacolo. Alla conduzione dei diversi programmi nei quali lo abbiamo ritrovato a partire dai suoi esordi, con la sua semplicità, ironia e simpatia ha fatto sì che il pubblico da casa si affezionasse sempre di più!

Per molti infatti Gerry Scotti è l’amatissimo ‘Zio Gerry’ che a Canale 5 intrattiene i telespettatori da casa. Famosissimo per il noto show ‘Chi vuol essere milionario’, lo abbiamo amato tutti. Dal punto di vista professionale conosciamo la carriera del presentatore, quanto alla vita privata c’è invece un retroscena di cui forse pochi sono a conoscenza. E’ lo stesso Gerry Scotti a rivelarlo, il racconto è da brividi: “Mi vergognavo”.. Scopriamo cosa è successo.

Gerry Scotti, racconto da brividi: il doloroso retroscena del conduttore: “Mi vergognavo..”, cosa è successo

Nel suo cuore c’è un posto riservato per la sua famiglia. Oggi non è solo un conduttore seguitissimo e molto amato. Gerry è un papà amorevole ed un nonno affettuoso, oltre che un compagno speciale per la sua Gabriella. Facciamo però un tuffo indietro nel passato.

In un’intervista a La Stampa, il conduttore ha raccontato del doloroso evento della sua separazione dalla prima moglie, Patrizia Grosso con la quale il noto presentatore aveva avuto un figlio, Edoardo, lo avete mai visto? Gerry Scotti ha confessato che quel periodo per lui non è stato affatto facile: “Mi vergognavo..”, parole da brividi.. Ecco cosa ha detto.

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie ed uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio“. Un momento non facile per Gerry Scotti che ha dovuto affrontare una separazione, non solo dalla sua ex moglie ma da suo figlio, Edoardo, col quale temeva di perdere ogni rapporto. Così però non è stato, perché oggi ha uno splendido legame con suo figlio il quale d’accordo con la sua compagna, ha scelto di dare alla sua bambina il nome di suo papà, Virginia.