Miss Claudia è tra le protagoniste indiscusse di Avanti un Altro, ma sapete chi è suo marito e l’avete mai visto? Forse non tutti lo sanno, ma lui…

Anche voi non vi perdete nessuna puntata di Avanti un altro, vero? Come darvi torto! Coinvolgente e ricco di momenti impressionante, il game show pre-serale di Paolo Bonolis e Luca Laurenti continua a dimostrarsi una vera e propria carta vincente.

A rendere speciale ciascuna edizione di Avanti un altro, non soltanto vi sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che coi loro siparietti regalano delle grosse e sane risate, ma anche tutto il cast del programma. Non facciamo riferimento alla ‘bonas’ o al ‘bonus’, allo iettatore o alla bona sorte, ma anche a tutti coloro che compongono l’imperdibile salottino. A comporlo e a renderlo unico, lo sappiamo benissimo, ci sono diverse figure, ma la sua stella è solo lei: Miss Claudia! Cosa sappiamo, però, su di lei? Forse non tutti lo sanno, ma la splendida Ruggeri è sposatissima. A tal proposito, avete mai visto suo marito? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli.

Avete mai visto il marito di Claudia Ruggeri?

Ogni sera, Claudia Ruggeri incanta tutto il pubblico di Avanti un altro per la sua straordinaria bellezza. Sempre sorridente e con un fascino davvero irresistibile, la ‘miss’ del salottino è davvero amatissima. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazione in più sul suo conto. Ad esempio, è sposata? Ebbene. Come dicevamo precedentemente, la Ruggeri è felicemente sposata. E, da come abbiamo potuto constatare dal suo canale Facebook, è davvero innamoratissima di suo marito.

A tal proposito, voi avete mai visto il marito di Miss Claudia Ruggeri? Forse non tutti lo sanno, ma lui si chiama Marco e non è altro che il fratello di Sonia Bruganelli, nonché moglie di Paolo Bonolis. Lo sapevate? A quanto pare, sembrerebbe che i due si siano incontrati a Domenica In quando lei era una delle sue protagoniste. E che, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Bando alle ciance ora, però: eccoli insieme!

Sono davvero splendidi insieme, vero?