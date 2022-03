“Non stiamo più insieme”: l’ex concorrente del GF Vip 5 è di nuovo single

Come un fulmine a ciel sereno giunge l’annuncio della rottura: è finita la storia d’amore dell’ex concorrente del GF Vip 5.

Solo un mese e mezzo fa aveva annunciato di essere in procinto di sposarsi, ma improvvisamente è arrivata la notizia che il matrimonio è saltato. L’ex concorrente del GF Vip 5 non convolerà più a nozze con la persona cui stava da tempo.

Stiamo parlando di Massimiliano Morra, bellissimo attore napoletano che ha fatto parte della scorsa edizione dello storico reality. Quando a settembre del 2020, entrò nella casa più spiata d’Italia, tutti sapevano che era fidanzato con una splendida ragazza sua conterranea.

Lei è Dalila Mucedero, modella e fashion designer che faceva coppia fissa con l’attore dal 2018. Tutto sembrava procedere a gonfie vele tra loro tanto che lo scorso gennaio, in un’intervista al settimanale Di Più, Massimiliano aveva dichiarato di avere intenzione di compiere il grande passo.

A quanto pare, però, il fidanzamento è giunto al termine ed è stata la Mucedero a rivelarlo tramite una storia su Instagram. Vediamo cosa ha raccontato.

Colpo di scena: salta il matrimonio dell’ex concorrente del GF Vip 5

Sulle pagine di Di Più, l’attore aveva parlato con entusiasmo del progetto di costruirsi una famiglia con l’allora fidanzata. In maniera del tutto inaspettata per i loro tanti fan, la bella partenopea ha spiegato su Instagram che la sua situazione sentimentale non è più la stessa già da tempo.

“Buongiorno… anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio NON pubblico) ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta, mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato

Daly“, scrive la Mucedero.

Al momento, da parte di Morra non è giunta alcuna dichiarazione in merito e i motivi della separazione restano ‘top secret’.