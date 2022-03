Sedili in pelle e lana di cashmere: il costo del jet privato di Kim Kardashian vi farà balzare dalla sedia

La star del web Kim Kardashian attira di nuovo l’attenzione su di sé: stavolta a far parlare è il folle prezzo del suo jet privato.

Reduce dalla separazione col marito Kanye West che ha lasciato tutti di stucco, Kim Kardashian è da poco uscita allo scoperto col nuovo fidanzato. Si tratta del comico di SNL Pete Davidson. La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo, ma nelle ultime ore la celebre imprenditrice è al centro dei commenti per un altro motivo.

Si tratta del suo nuovo favoloso jet privato che ha usato per sorvolare l’Oceano in occasione della Fashion Week a cui di certo non poteva mancare in qualità di icona mondiale di moda e stile. Per farsi un’idea del lusso sfrenato che caratterizza l’aereo, basta considerare che Kim ha potuto battezzarlo col suo nome chiamandolo Kim Air.

Inutile dire che al suo interno è presente ogni genere di comfort come mostrano le Instagram stories pubblicate in occasione del party organizzato per il compleanno dell’amica Nathalie Halcro.

Scopriamone i dettagli più interessanti e, naturalmente, il costo da capogiro!

Kim Kardashian, quanto costa il suo jet privato: cifra da brividi

Capace di ospitare a bordo ben 18 persone, il jet personalizzato è confortevole come una casa. Secondo quanto rivela il sito TMZ, questo G650ER, costerebbe la bellezza di 90 milioni di dollari.

Considerando però le spese per l’arredamento, la cifra sborsata raggiungerebbe vette inimmaginabili. Con i suoi sedili in pelle e le rifiniture in lana cashmire, Kim avrebbe speso in totale 150 milioni di dollari!

In verità, la bellissima influencer ci ha abituati alle sue spese folli. Come quando, ad esempio, a Natale ha regalato ai suoi figli una ‘sveglia’ molto particolare; oppure quando, mesi fa, ha mostrato sui social la sua auto nuova di zecca. Certo è che quella del jet Kim Air è solo l’ultimo, in ordine di tempo, degli sfizi che la splendida 41enne futuro avvocato da 290 milioni di follower si è tolta.

Secondo voi con quale altra meraviglia ci stupirà prossimamente?