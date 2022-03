Serena Rossi si mostra senza filtri e senza trucco: emblema di bellezza

Serena Rossi e la sua bellezza tutta al naturale, l’avete mai vista senza trucco e senza filtri? In questo scatto è davvero bellissima!

Davanti la telecamera è impossibile non notare la sua spontaneità ed il suo talento. L’abbiamo amata in ‘Mina Settembre’, l’amatissima fiction andata in onda su Rai 1 ma non solo. Il repertorio di ruoli interpretati da Serena Rossi è molto vasto, ed in ogni sua sfaccettatura abbiamo potuto apprezzare ed amare l’attrice ed il personaggio.

L’attrice napoletana dal teatro al piccolo schermo ha saputo ben mettere in mostra la sua bravura. Impossibile dimenticarla nel ruolo di ‘Carmen’ nell’amatissima Fiction ‘Un Posto al Sole’, in onda su Rai 3. Sullo stesso set ha trovato anche l’amore, lo sapevate? Insieme a Davide Devenuto (Andrea in Un Posto al Sole), i due hanno avuto un figlio. Quanto al matrimonio invece, dopo la proposta di matrimonio in diretta i due hanno per un po’ accantonato la cosa.

Serena Rossi ci ha incantato con la sua voce e con il suo talento di attrice. Non abbiamo poi potuto fare a meno di notare la bellezza e la semplicità di Serena Rossi. Com’è l’attrice senza trucco? Davvero bellissima, ed in questo scatto potrete notarlo anche voi!

Serena Rossi, l’avete mai vista senza trucco? E’ davvero meravigliosa

Sui social possiamo scorgere scatti davvero bellissimi nei quali l’attrice si mostra nei panni dei personaggi donne alle quali ha dato un volto all’interno delle diverse fiction nelle quali è stata protagonista.

Ma non solo, perché l’amatissima attrice napoletana ama condividere anche scatti nei quali si mostra in momenti della propria quotidianità nei quali è completamente al naturale. Com’è Serena Rossi senza trucco? Così probabilmente non l’avete mai vista. Al naturale è davvero stupenda.

Una vera bellezza acqua e sapone, Serena Rossi è un vero e proprio emblema di bellezza. Senza trucco è ancora più bella. In questo scatto l’attrice si gode l’estate, al mare, baciata dal sole con i capelli bagnati ed un viso acqua e sapone. Non trovate sia davvero meravigliosa?