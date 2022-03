‘Studio Battaglia’ è la nuova Fiction in onda sulla Rai: cast, trama e quando va in onda

‘Studio Battaglia’ è la nuovissima fiction pronta a fare il suo debutto sulla Rai: scopriamo insieme trama, cast e quando va in onda

Il palinsesto Rai in queste ultime settimane ci sta davvero mandando in estasi con tutte queste nuovissime fiction che hanno da poco fatto o che stanno per fare il loro esordio sul piccolo schermo in questo 2022. Tra Febbraio e Marzo si può dire che abbiamo assistito ad una vera e propria escalation di successi.

L’Amica Geniale, Màkari, Lea-Un nuovo giorno, Doc-Nelle tue mani, Vostro onore, Noi.. Insomma c’è da dire che le serate trascorse in compagnia delle Fiction su Rai 1 trascorrono in modo diverso e sicuramente piacevole. Fra le nuove fiction qui elencate, manca quella che fra pochi giorni farà il suo esordio proprio su Rai 1, ‘Studio Battaglia’. Cosa sappiamo di questa fiction? Scopriamo insieme il cast, la trama e quando va in onda.

‘Studio Battaglia’ la nuova Fiction a breve in onda su Rai 1: cast, trama e data di inizio

Sono molteplici e diverse le fiction che in questo 2022 sono pronte a fare il loro ritorno o il loro esordio sul piccolo schermo. Prossima a debuttare su Rai 1 il 15 Marzo in prima serata, è la nuova fiction ‘Studio Battaglia‘. La fiction è divisa in 4 episodi e si presenta come un legal drama che prende spunto dalla serie tv inglese, ‘The Split’. Il cast è ricco e variopinto. Lunetta Savino, interpreta Marina. Barbara Bobulova (Anna), Marina Occhionero (Viola), Miriam Dalmazio (Nina) vestiranno i panni delle tre figlie di Marina; Giorgio Marchesi (Massimo), Massimo Ghini (Giorgio Battaglia), Thomas Trabacchi (Alberto)

Trama

La fiction è ambientata a Milano dove si trova lo Studio Legale Battaglia. Lo studio è stato fondato e gestito dalla signora Marina ed insieme a lei collaborano due delle sue figlie, Anna e Nina. Viola invece è in procinto di convolare a nozze. Anna però riceve una nuova proposta di lavoro presso un altro studio legale, e così lascerà lo studio di famiglia.

All’interno del nuovo studio legale, lo Studio Zander, Anna ritrova Massimo Funari, con il quale aveva avuto un flirt qualche tempo prima e che aveva poi lasciato per sposare Alberto.

Quando però Anna ritrova Massimo, questa mette in discussione la sua vita ed il suo matrimonio domandandosi se aver sposato Alberto fosse stata la cosa giusta. Le 4 donne della famiglia Battaglia sono sole dopo essere state abbandonate dal padre e marito, Giorgio, che però decide di fare il suo ritorno. Le vicende familiari della famiglia Battaglia si mescolano con quelle legali di un caso orizzontale, la separazione della Famiglia Parmegiani, che vedrà il suo sviluppo nel corso dei vari episodi.