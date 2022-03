Uomini e Donne, colpo di scena tra Riccardo e Roberta: cosa è successo dopo la rottura; la confessione dell’ex dama del trono Over.

È stata una delle coppie più chiacchierate della storia del Trono Over di Uomini e Donne. Entrambi hanno frequentato diverse persone conosciute nel parterre, in particolare Riccardo Guarnieri, che ha vissuto un’intensa storia d’amore con Ida Platano. Nella sua ultima esperienza in trasmissione, però, il bel pugliese ha ricominciato a frequentare Roberta di Padua e, dopo un periodo di alti e bassi, i due hanno lasciato la trasmissione insieme. Dopo poco, però, la brutta notizia: niente lieto fine per loro.

La storia nata tra i due protagonisti del Trono Over è terminata, ma nessuno dei due è tornato in trasmissione. In molti si saranno chiesti in che rapporti sono adesso? C’è stato un ritorno di fiamma? Nelle scorse ore, è stata proprio Roberta a togliere ogni dubbio ai fan, rispondendo ad una domanda su Instagram riguardante Riccardo. Ecco cosa è emerso.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua risponde ad una domanda dei fan: c’entra Riccardo

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, è davvero finita tra loro? Dopo la loro uscita di scena a Uomini e Donne, dei due non abbiamo saputo molto. Se non che la loto storia non ha avuto lieto fine. Ma cosa è successo dopo la rottura? Ebbene, tra i due ex non c’è alcun rancore. A svelarlo è stata proprio Roberta, che ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram.

L’ex dama ha raccontato di aver sentito Riccardo a gennaio e di aver chiarito con lui: “Il bene resta”. Roberta specifica inoltre di essere in ottimi rapporti con tutti i suoi ex:

Niente ritorno di fiamma, quindi, ma nessun rancore tra i due ex. Li rivedremo mai a Uomini e Donne? Della vita sentimentale di Riccardo non sappiamo molto, essendo poco presente sui social, ma Roberta, attraverso Instagram, ha ammesso di essere attualmente single e di non aver trovato ancora la persona giusta. Vi piacerebbe rivederla nel parterre femminile di Uomini e Donne Over?