Uomini e Donne, è finita tra l’amatissima coppia: lei non trattiene le lacrime; cosa è successo nell’ultima registrazione del programma.

Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5. Che, ogni giorno, seguono con passione le vicende sentimentali del trono più famoso della tv. E proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi sono nate, e continuano a nascere, tantissime storie d’amore. Non tutte, però, hanno lieto fine.

È quello che è successo ad una delle coppie più chiacchierate del momento, nata proprio nello studio del programma di Canale 5. Secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione, pare proprio che sia stata messa la parola ‘fine’ alla loro storia. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, tra l’amatissima coppia è davvero finita? Lei scoppia in lacrime

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Come tutti sanno, la trasmissione di Maria De Filippi non va in onda in diretta e tra le registrazioni e la messa in onda delle puntate trascorrono diversi giorni. Ebbene, ieri c’è stata una nuova registrazione dove è accaduto di tutto…compresa la fine di una storia che ha appassionato tantissimo i telespettatori. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire in anteprima cosa è successo, siete nel posto giusto!

Qual è la coppia che è ‘scoppiata’? Si tratta di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due, in realtà, non formavano una vera e propria coppia, ma la loro frequentazione andava avanti da diverse settimane, tra alti e bassi. Ida non ha mai nascosto di essere molto coinvolta dal giovane salernitano, che a sua volta ammette di avere dei sentimenti per lei, ma di essere dubbioso su un futuro insieme. Una situazione che non fa stare tranquilla Ida, che, dopo le diverse delusioni in amore, non ha voglia di stare ancora male. Cosa è successo nella registrazione di ieri?

Come riporta la sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over, la frequentazione tra i due è terminata e Ida non ha trattenuto le lacrime: la Platano ha ammesso di essersi innamorata! Un finale triste per la dama, che Maria De Filippi ha cercato di tirare su coinvolgendo il ballerino di Amici Umberto Gaudino.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se si tratta di una rottura definitiva o dell’ennesimo capitolo del ‘tira e molla’ di questa coppia. Alessandro andrà a cercare Ida?