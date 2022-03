Sabato 12 Marzo andrà in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, anticipazioni da urlo: avete visto chi ci sarà in studio?

È giunto il momento di salutare anche C’è posta per te! A distanza di poco più di una settimana dal finale di stagione di Fosca Innocenti, il pubblico di Canale 5 si accinge a salutare un altro programma amatissima: il people show di Maria De Filippi.

Come ogni cosa che finisce, ce n’è sempre un’altra che inizia. Lo abbiamo constatato con “Più forti del destino”, la nuova fiction che ha preso proprio il posto di Fosca Innocenti su Canale 5, ma ne avremo la conferma da tra due settimane esatte. Il 19 Marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 21. Lo seguirete? Noi assolutamente si! Prima di saperne di più – anche se le squadre sono state già formate – scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata di C’è posta per te di Sabato 12 Marzo. Come al solito, non abbiamo notizia su tutte le storie che verranno raccontate nel corso della puntata, quello di cui siamo certi sono i nomi dei suoi ospiti.

Ospiti ed anticipazioni C’è posta per te del 12 Marzo

Nel corso di questa nuova edizione di C’è posta per te, abbiamo visto alternarsi nello studio televisivo il fior fiore dello spettacolo italiano. A partire dalla prima puntata, durante la quale due nomi apprezzatissimi del piccolo schermo sono stati il regalo per due storie speciale, fino all’ultima, che ha visto l’ingresso di due leggende del calcio italiano, la padrona di casa si è letteralmente superata. A quanto pare, però, sembrerebbe che abbia intenzione di farlo anche per la prossima e, quindi, per l’ultima puntata.

Da quanto si apprende dalle anticipazioni di C’è posta per te del 12 Marzo, infatti, sembrerebbe che si alterneranno due personaggi amatissimi dal pubblico italiano. Di chi saranno il regalo speciale? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è certa: ci sarà davvero da emozionarsi con Emma Marrone.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera per una nuova ed imperdibile puntata di C’è posta per te, voi?