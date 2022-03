Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 12 Marzo: ci saranno tre famose sorelle, sarà letteralmente la prima volta per loro.

Dopo la fantastica notizia degli ultimi giorni, Silvia Toffanin è pronta a ritornare in onda con un nuovo ed appuntamento di Verissimo. A partire dalle ore 16:00 di oggi Sabato 12 Marzo, la conduttrice televisiva darà il via ad un’ulteriore puntata del suo show.

Nel corso di queste lunghe settimane di messa in onda, Siliva Toffanin è stata la portavoce di qualcosa di unico ed irripetibile. Nello studio televisivo di Cologno Monzese, infatti, succede sempre di tutto. E la sua padrona di casa non solo è davvero perfetta nello gestire tutte le emozioni e situazioni, ma anche nel dare sue opinioni. Proprio recentemente, ad esempio, dopo una toccante confessione di Laura Chiatti, la Toffanin ha ammesso che il messaggio dato dall’attrice poco prima era davvero importante, soprattutto per la società in cui viviamo adesso. Sarà così anche quest’oggi? Assolutamente si, ne siamo certi! A proposito, avete letto le anticipazioni della puntata di oggi? Ci pensiamo noi a rivelarvele: ne vedremo delle belle. Come al solito, d’altronde!

Anticipazioni Verissimo del 12 Marzo: tutti gli ospiti

Se avevate intenzione di perdervi la puntata di Verissimo di Sabato 12 Marzo, ve lo sconsigliamo vivamente. Per una nuova settimana, infatti, Silvia Toffanin sarà al timone di una puntata piena di confessioni inedite – come siamo stati abituati in questi lunghi mesi di messa in onda – e di emozioni davvero irripetibili. Siete pronti a scoprire tutte le sue anticipazioni? Procediamo con ordine!

Come al solito, nello studio televisivo si alterneranno volti completamente nuovi e veri e propri ‘must’ di Verissimo. Scopriamoli tutti:

Francesca Michielin: reduce da un incredibile traguardo, la cantante racconterà alla padrona di casa questi 10 anni di carriera, fatta da straordinari successi;

reduce da un incredibile traguardo, la cantante racconterà alla padrona di casa questi 10 anni di carriera, fatta da straordinari successi; Tommaso Stanzani: tutti l’hanno amato ai tempi di Amici ed oggi, a distanza di una settimana dall’inizio del serale, l’ex ballerino del talent si racconterà a Verissimo. Nello studio televisivo non sarà affatto da solo, ma sarà insieme a Beppe Carletti;

tutti l’hanno amato ai tempi di Amici ed oggi, a distanza di una settimana dall’inizio del serale, l’ex ballerino del talent si racconterà a Verissimo. Nello studio televisivo non sarà affatto da solo, ma sarà insieme a Beppe Carletti; Rula Jebreal;

Walter Zenga;

Valeria Fabrizi;

Eleonora, Beatrice e Ludovica Valli: per la prima volta, anche le tre famose ed amate sorelle di Instagram si racconteranno nello studio televisivo. Noi non vediamo l’ora!;

Se questi sono i ‘presupposti’, non vediamo l’ora che arrivino le 16:00. Voi?