Avete mai visto la casa di Antonio Cassano? Dove vive insieme a sua moglie Carolina

Il nido d’amore di Antonio Cassano e sua moglie è una mega villa vista mare: resterete senza fiato nel vedere la loro meravigliosa casa!

L’ex calciatore Antonio Cassano e sua moglie Carolina Marcialis hanno aperto la porta della loro splendida casa alle telecamere di MTV Cribs mostrando al pubblico dove vivono con i loro due figli Christopher e Lionel. Il programma che fa visita alle coppie vip ha così svelato tutti i particolari più interessanti della dimora extra lusso del campione originario di Bari e della pallanuotista genovese.

Sposati da più di 11 anni, abitano nella città natale di lei, in una mega villa a due piani con vista sull’incantevole litorale della Liguria. Dalle immagini mostrate dal programma, si nota subito l’impronta moderna dell’arredamento dal sapore ‘industrial’. Il parquet è una costante in tutte le stanze.

Il luminoso ed ampio salotto presenta eleganti divani di colore chiaro ed una tv davanti alla quale Cassano segue lo sport e trascorre ore di relax insieme al resto della famiglia. Impossibile non fare caso alla particolarissima lampada curva verde a forma di lampione! Tanta meraviglia è ben illuminata dalla serie di led sul soffitto che contribuisce a dare un’atmosfera più calorosa all’ambiente.

La cucina è moderna e l’abbinamento tra le tinte chiare dei mobili e il colore scuro di mensole e lampadario risulta perfetto.

Tutte le meraviglie della casa di Antonio Cassano: non crederete ai vostri occhi

Sullo stesso livello della cucina, si trova all’esterno una piscina da sogno con vista sul mare di Portofino.

Nel suo ‘regno’, l’ex attaccante pugliese conserva i ricordi più belli della sua carriera calcistica, come la maglia col numero 10 regalatagli da Diego Armando Maradona nel 2003, oppure i tapiri che gli ha consegnato Striscia la Notizia!

Passando alla camera da letto, balza subito all’occhio l’enorme vetrata da cui si vede il mare. Giusto sopra la spalliera del letto matrimoniale si notano le iniziali dei nomi di marito e moglie e, dietro, la grande cabina armadio con parete in vetro.

In una dimora così lussuosa, non potevano certo mancare un bellissimo giardino con prato inglese, dove Antonio si diverte a giocare le partite di calcetto con i suoi bimbi e un garage immenso in cui custodire le favolose auto di famiglia.

La pallanuotista ha poi mostrato qualcosa che tutte le donne sognano: una gigantesca scarpiera piena zeppa delle sue adorate calzature da ginnastica.

Insomma, bella com’è, la casa dei due sportivi è proprio la cornice adatta al loro amore!