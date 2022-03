La casa di Lady Gaga a Malibù è un vero e proprio incanto: sapete quanto vale?

La casa di Lady Gaga a Malibù è un vero e proprio incanto: vi siete mai chiesti quanto vale? È davvero incredibile: non lo immaginereste mai.

Di case da sogno ne abbiamo viste, ma come questa di Lady Gaga, mai! Acquistata nel 2014, la splendida cantante e voce di tantissimi incredibili successi vanta una casa a Malibù che è un vero e proprio incanto.

Siamo soliti riproporvi le case dei nostri amati Vip, vero? Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrata quella di Stefano De Martino situata a Napoli oppure quella di Gerry Scotti al centro della città di Milano, ma cosa sappiamo di quelle delle celebrità ‘straniere’. A finire nel nostro ‘mirino’, stavolta è stata proprio Lady Gaga. Forse non tutti lo sanno, ma nel lontano 2014 la bellissima Germanotta ha acquistato una villa a Malibù. Immensa e teatro di momenti importantissimi per la sua carriera, la villa è un vero e proprio incanto, ma soprattutto presenta tutto quello che occorre per trascorrere un soggiorno in totale relax. Ci pensiamo noi a divi ogni cosa, ma ci concentreremo soprattutto sul suo valore. Non l’avreste mai immaginato?

Quanto vale la casa di Lady Gaga a Malibù? Da non credere!

Soprannominata ‘Gipsy Place’, Lady Gaga ha acquistato questa immensa villa a Malibù nel 2014. Ed ancora adesso, da quanto si apprende dal web, continua a viverci e a soggiornarci. Avete mai visto cosa presenta al suo interno? Non tutti lo immaginano, ma la casa è davvero immensa. Facciamo un brevissimo tour:

L’ingresso per accedere alla villa è davvero immenso! Oltre a possedere una maestosa entrata, la casa dispone anche di un enorme spazio di verde e una luminosità davvero pazzesca.

Il relax qui è assicurato, ne siamo certi! Oltre a disporre di tre camere da letto, che a quanto pare sono stati adibiti a guardaroba, una camera patronale, una terrazza immensa, due bagni e due camini, l’esterno della villa ha una piscina davvero immensa. Eccola:

Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Oltre alla piscina, vi è anche un vasto terreno. Si parla di ben 6 ettari, dove la cantante trascorre del tempo insieme ai suoi cavalli.

Insomma, ve l’avevamo detto che era un vero incanto. Siete curiosi di sapere quanto vale? All’epoca dell’acquisto, si legge che Lady Gaga abbia pagato la villa ben 24 milioni di dollari. Incredibile, vero?