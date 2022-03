Chi è in realtà il “Grande Fratello”: l’autore Andrea Palazzo svela i ‘segreti’ dello storico reality

“E siccome le dinamiche umane sono imprevedibili, la scommessa in realtà non la perdi mai, perché anche se il personaggio ti spiazza e va in una direzione che non avevi previsto per lui, puoi andargli dietro col racconto. Noi ci limitiamo a inserire degli ‘attivatori di storie’”, aggiunge Palazzo.

Tante le regole mutate nel corso del tempo, ma si tratta di cambiamenti necessari per mantenere vivo l’interesse del pubblico: “La sfida è stata stare dietro all’evoluzione di un programma così, ripensarlo di continuo. Per dirne una: i concorrenti della prima edizione erano 10, quelli di questa 38″.

Il capoprogetto ha poi rivelato di non aver mai mantenuto rapporti con i partecipanti tranne che con Pietro Taricone, indimenticabile protagonista della prima edizione: “Non mi è mai capitato di tenere contatti con i concorrenti. Avevo un rapporto speciale con Pietro Taricone, che racchiudeva in sé tutto quello che il GF ha provato a raccontare in questi anni. Per il resto, dopo i provini io sparisco”.